Ogier ya es leyenda: iguala los nueve títulos mundiales de Loeb

El francés Sébastien Ogier se sobrepuso a un Rally de Arabia Saudí plagado de contratiempos, para sumar su noveno título en el Mundial de Rallies. El piloto del Toyota Gazoo Racing, campeón de forma consecutiva entre 2013 y 2018, además de en 2020 y 2021, regresó al primer escalón del podio en este 2025 para igualar a su compatriota, Sébastien Loeb.

"No es un rally fácil para él. Las condiciones siguen siendo bastante desérticas. Podría ser complicado, ¡pero veremos cómo va al final! Esto demuestra que sigue dominando, como lo ha hecho en los últimos años, y que aún tiene el empuje. Siempre se las arregla para destacar entre sus rivales, así que ¡enhorabuena!", decía en declaraciones que recoge 'Auto Hebdo' un Loeb que se encuentra disputando estos días el Rally du Var.

Más allá del nombre, los dos pilotos franceses han compartido una trayectoria paralela, dominando el campeonato durante más de dos décados, habiendo ganado, uno tras otro, 17 títulos en 18 temporadas entre 2004 y 2021.

Batalla ajustada

Ogier llegaba a Arabia, última prueba del Mundial 2025, con una desventaja de solo tres puntos respecto a Elfyn Evans, pero el británico sufrió un pinchazo en la jornada del viernes que lastró gran parte de sus aspiraciones al título. El francés se vio afectado también por un pinchazo en la decimocuarta especial que le costó el quinto puesto a favor de Kalle Rovanperä por solo 0.2 segundos pero este sábado mantuvo su estrategia de no arriesgar para acabar tercero la prueba y alcanzar su novena corona.

"Hicimos todo lo posible durante el fin de semana para minimizar los riesgos al máximo, pero todos tuvimos problemas. ¡Menuda batalla con Elfyn (Evans) y Scott (Martin, su copiloto)! No puede haber grandes campeones sin grandes rivales. Y ellos estuvieron ahí, presionándonos hasta el final, hasta el límite en la última etapa. ¡Bien hecho, chicos y a todo el equipo Toyota!", comentó el piloto tras su victoria.

Clasificación general Ogier/Landais (Toyota) - 293 puntos Evans/Martin (Toyota) - 289 puntos Rovanperä/Halttunen (Toyota) - 256 puntos Tänak/Järveoja (Hyundai) - 216 puntos Neuville/ Wydaeghe (Hyundai) - 194 puntos

Un hito para el veterano piloto francés que regaló a su compatriota y copiloto, Vicent Landais, su primer título mundial. La dupla ha firmado una temporada brillante con seis victorias en once pruebas disputadas: Monte-Carlo, Portugal, Cerdeña, Paraguay, Chile y Japón. De las 14 citas programadas para el campeonato, Ogier y Landais se saltaron los rallies de Suecia, Kenia y Estonia.

Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe se llevaron la victoria en el Rally de Arabia Saudí que puso el broche de oro a la temporada. La dupla francesa, formada por Adrian Formaux y Alexandre Coria subió al segundo escalón del podio saudí.