Ogier asume el liderato en el Rally de Finlandia

El francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), nueve veces campeón mundial y defensor del título, se aupó este viernes al liderato del Rally de Finlandia, niovena prueba del Mundial, una vez disputados los nueve tramos de la segunda jornada.

Ogier, que en Finlandia vuelve a contar con los servicios como copiloto de Julian Ingrassia, tiene por detrás a otros tres pilotos del equipo Toyota: el británico Elfyn Evans, líder del campeonato, es segundo a 16.3 segundos; el finlandés Sami Pajari es tercero a 26.7, y el sueco Soliver Soberg marcha cuarto a 41.3. El resto está ya a más de un minuto.

En una jornada marcada por la lluvia torrencial, los charcos y la escasa visibilidad, el nueve veces campeón francés, que comenzó el viernes a 1.2 segundos del líder provisional, su compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai i20), se aupó al liderato nada más empezar el día y se mantuvo en cabeza hasta el final tras marcar el mejor tiempo en tres de las nueve especiales de la jornada.

«Ha sido un día muy bueno. La tarde ha sido muy complicada y probablemente no haya sido muy agradable para nadie, pero me alegro de que hayamos conseguido salir airosos», dijo Ogier al acabar el día.

Evans, que fue el encargado de abrir pista a lo largo de todo el día y se salió brevemente en la primera pasada por el tramo Hoho, dijo: «La mañana no fue mala para nosotros, pero la tarde fue un poco una lotería. Nos fue mejor en la segunda etapa del bucle, pero luego probablemente lo pasamos peor en la siguiente. Estoy contento de haberlo superado».

La carrera, que cumple su 75 aniversario, se reanuda este sábado con la disputa de ocho tramos.