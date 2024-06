Ogier recibe el alta hospitalaria y Rovanperä será su sustituto en Polonia

Tras pasar la noche en observación a causa de su accidente en el WRC de Polonia, Sébastien Ogier recibió este miércoles el alta médica. Tanto el ocho veces campeón del WRC como su copiloto, Vincent Landais, no sufren lesiones graves y ya se encuentran fuera del hospital.

El accidente tuvo lugar el pasado martes, durante los reconocimientos del Rally de Polonia. Ogier y Landais se encontraban con un GR Yaris de reconocimiento, cuando colisionaron con otro vehículo, en cuyo interior había otros dos pasajeros. Tanto Ogier como su copiloto, además de los dos pasajeros del otro vehículo involucrado, fueron trasladados a un hospital cercano para realizar las pruebas médicas y ser atendidos.

Todos ellos se sometieron a diferentes pruebas médicas que descartaron lesiones graves. Mientras que Landais fue dado de alta el mismo martes por la tarde, Ogier tuvo que permanecer la noche en observación. Tras recibir el alta, el ocho veces campeón del WRC publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía con un collarín en un vuelo de regreso a casa.

"Como ya sabréis, Vincent y yo tuvimos un accidente de tráfico ayer durante el reconocimiento del Rally de Polonia" escribió el piloto francés junto a la imagen. "Tuve que pasar la noche en el hospital, pero ya me encuentro mucho mejor, me alegro de que los controles médicos no hayan revelado lesiones graves ni para Vincent ni para los ocupantes del otro coche. No podremos participar en este rally, lo que es una pena, pero lo más importante es que todos los implicados estén a salvo", añadió.

Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen serán lo sustitutos

La baja de Ogier y Landais para la prueba de Polonia obligó al equipo Toyota Gazoo Racing WRT a buscar dos sustitutos, quienes finalmente serán Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen. Rovanperä, campeón del mundo los dos últimos años, tenía previsto este año un plan reducido de carreras, aunque finalmente viajará a Polonia para sustituir a Ogier.

"Fue bueno escuchar a mediodía que Séb y Vincent estaban bien; eso era lo principal. Luego recibí la llamada de Kai (Lindström, director deportivo de Toyota Gazoo Racing WRT). Estaba cambiando unas bujías en mi moto de agua para ir al lago y me llamó... Sabía de qué se trataba", explicó el piloto finlandés. "Es un rally como este me gustaría luchar por la victoria. Quizás esta semana no sea tan fácil hacerlo, pero por supuesto haremos todo lo posible para traer algunos buenos puntos para el equipo", agregó en declaraciones que difunde el Mundial.

Tras recibir el permiso de la FIA y de los comisarios de la prueba, Rovanperä tomará la salida en lugar de Ogier, y se une a sus compañeros en el equipo Toyota (GR Yaris Rally1) el británico Elfyn Evans y el japonés Takamoto Katsuta, en un intento de la escudería nipona por remontar su desventaja de 13 puntos respecto al líder del campeonato de marcas, Hyundai.