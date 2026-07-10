Oficial: La F3 hará test en Madring el 24 y 25 de agosto y cerrará aquí el campeonato

La Fórmula 3 realizará un test oficial de dos días, 24 y 25 de agosto, para probar el nuevo circuito Madring dos semanas antes de que dé comienzo el Gran Premio de España en Madrid del 11 al 13 de septiembre.

“En un proyecto completamente nuevo como Madring, era fundamental comprobar, en condiciones reales de competición, que todos los elementos relacionados con la seguridad, la operativa y el desarrollo deportivo del evento funcionaran exactamente como habíamos previsto", ha declarado Luis García Abad, Director del gran premio, a través de una nota de la organización hecha pública este viernes.

Pero la presencia de la Fórmula 3 en Madrid no se limitará a esos test. La categoría también modificará el formato de su última cita del año para convertir el fin de semana español en un desenlace más largo de lo habitual, tras la cancelación de la prueba de Bahréin.

Así, la última prueba del campeonato de la FIA de Fórmula 3 se disputará en el circuito madrileño, de 5.4 kilómetros y 22 curvas, con el objetivo de alcanzar el número de eventos originalmente previstos para este año y que incluirá una sesión de clasificación adicional y una segunda carrera principal.

Esta ronda final contará con dos sesiones de clasificación y dos carreras principales, además de la habitual carrera corta. El viernes 11 de septiembre arrancará con 45 minutos de entrenamientos libres y, por la tarde, se celebrarán dos clasificaciones independientes de 20 minutos. La primera determinará tanto la parrilla de la carrera principal del sábado como la de la sprint, mientras que la segunda establecerá el orden de salida para la carrera definitiva del domingo 13.

Cada una de las dos poles repartirá dos puntos, mientras que ambas carreras principales otorgarán la puntuación habitual prevista en el reglamento de la FIA, lo que incrementará el peso de la cita madrileña en la resolución del campeonato.

"Esta temporada tendrá un desenlace bastante singular con una final mejorada, que brindará a los equipos y a los pilotos una oportunidad adicional de sumar puntos, tras la cancelación del fin de semana de carrera en Baréin a principios de este año", valora el director del campeonato , Bruno Michel.