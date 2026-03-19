La Nucía abre la lucha por el Supercampeonato de España de Rallies

La Nucía abrirá este fin de semana, con la disputa de la 32 edición del Rally La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, la lucha por el Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) 2026 con una participación de máximo nivel y la presencia de la práctica totalidad de favoritos al título.

La prueba, que se disputará entre los días 20 y 21 de marzo, ha cerrado su inscripción con 63 equipos, entre ellos 18 vehículos de la categoría Rally2, los más competitivos del certamen nacional, lo que supone un récord de participación y garantiza un alto nivel en el arranque de la temporada.

Entre los principales aspirantes destaca el vigente campeón, José Antonio ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia RS), junto a Pepe López (Hyundai i20 N), vencedor en 2022, Iván Ares (Toyota GR Yaris), ganador en 2017, y Jorge Cagiao (Citroën C3 Rally2), tercero el pasado año.

También parte con opciones el piloto local Miguel Fuster (Skoda Fabia RS), seis veces campeón de España y ganador en 2018, que afronta la cita en unos tramos que conoce a la perfección.

La nómina de aspirantes se completa con otros pilotos como Peláez, Moreno o Francolí, además de la presencia de la piloto Nuria Pons (Skoda Fabia RS), que competirá en un equipo íntegramente femenino junto a la copiloto Raquel Rodríguez.

Además, destaca el regreso del equipo oficial Lancia con Diego Ruiloba, así como la participación de pilotos internacionales como el británico Philip Allen (Toyota GR Yaris) y el sueco Adam Grahn (Skoda).

El rally, organizado por la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana con el apoyo del Automóvil Club AIA, recorrerá cerca de 580 kilómetros totales, de los que 124,7 serán cronometrados, distribuidos en diez tramos.

El itinerario contempla cuatro especiales el viernes, con doble paso por Pego-Vall d’Ebo y Castells-Famorca-Fageca-Quatretondeta, cuya segunda pasada se disputará de noche, y seis el sábado, con los tramos Benassau-Gorga, Penáguila-Relleu y Guadalest-Callosa d’en Sarrià, todos ellos también en doble bucle.

La jornada del viernes incluirá, además, el tramo de calificación y el 'shakedown', que permitirán a los equipos ajustar sus vehículos y definir el orden de salida antes del inicio de la competición.

La prueba arrancará de forma oficial este jueves con la ceremonia de salida en el pabellón La Muixara de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, donde los equipos serán presentados ante la afición.

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La participación se completa con los competidores de las copas monomarca Clio Trophy Spain, Desafío Peugeot y Copa Hyundai i20N, todas ellas en su primera prueba del curso, lo que refuerza el nivel y la igualdad de la cita.