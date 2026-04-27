Nandu Jubany, el chef que lidera el Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra y estará en el Rally de Lisboa: "Somos muy competitivos"

La historia de Nandu Jubany (Monistrol de Calders, 1971) es de las que enganchan. Chef con Estrella Michelin, propietario de más de una decena de negocios en torno a la gastronomía, empresario sin horario y uno de los cocineros más reconocidos de la cocina catalana y española, Jubany lleva años demostrando que las largas jornadas entre los fogones de Can Jubany no son incompatibles con rodar a fondo sobre la tierra. Y la temporada 2026 le está dando la razón de la manera más rotunda posible.

Con dos pruebas del Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra disputadas, Jubany, junto con Marc Solà, encabeza la clasificación general provisional con 438 puntos, una cifra que lo sitúa por delante de Jordi Nualart (372) y Oscar Ral (354).

Los resultados han sido consistentes desde el arranque de la temporada: primero al volante en el 3r Ral·li del Trepat, celebrado el 21 de febrero en Montblanc, y de nuevo en los puntos en el 8è Ral·li Rocafort de Vallbona del pasado 18 de abril, donde fue Nani Roma —su amigo, asesor y compañero de aventuras dakarianas— quien se llevó la victoria absoluta a bordo de un Ford Fiesta.

La próxima cita del campeonato catalán, el Ral·li Vila d'Artès, previsto para el 16 de mayo en la comarca del Bages, será una nueva oportunidad de consolidar ese liderato.

Estará en el Rally de Lisboa con un Rally2

Pero si hay algo que define la ambición de Jubany es que nunca le basta con un escenario. Además de su participación en el campeonato catalán, el chef-piloto tiene en el punto de mira una prueba que hace sus primeras apariciones en el calendario de referencia: el Rally de Lisboa, que este 2026 debuta en el Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) con una cita prevista para los días 28, 29 y 30 de mayo.

La prueba arranca desde Padrao dos Descobrimentos en Belem y concluye en la Marina de Cascais. Una jornada espectacular, sobre asfalto, con más de 15 coches Rally2 confirmados y algunos de los mejores nombres del panorama ibérico en lista de inscritos.

Jubany tiene previsto plantarles cara con un Rally2, la misma categoría que ya le ha servido para brillar en el campeonato catalán. El salto a Portugal encaja con la mentalidad de alguien que lleva años aprendiendo a una velocidad vertiginosa. "Somos muy competitivos y siempre nos marcamos un objetivo difícil, porque para ir a pasear nos quedamos en casa", dejó dicho el propio piloto antes del Dakar 2026, donde también participó este enero en Arabia Saudí por tercera vez.