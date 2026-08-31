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Muere Carlos Gracia, ex presidente de la Federación Española de Automovilismo

El dirigente, que estuvo al mando del automovilismo español entre 1984 y 2016, en primera línea durante la época de gloria de Fernando Alonso y Carlos Sainz Sr, ha fallecido a los 84 años

Carlos Gracia ha fallecido a los 84 años

Carlos Gracia ha fallecido a los 84 años / RFEDA

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Madrid

Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA) entre 1984 y 2016, falleció este domingo a los 84 años, según informó el organismo.

Nacido en Zaragoza el 12 de diciembre de 1941, Gracia fue uno de los artífices del crecimiento y la modernización del deporte del automóvil en España tras reemplazar al mando de la Federación a Sandro Rocci en 1984.

Llegó a ser vicepresidente de la Federación Internacional (FIA) y cuando decidió jubilarse, fue nombrardo vicepresidente de honor de la máxima entidad que rige el automovilismo mundial.

Se mantuvo como presidente hasta 2016 viviendo la mejor época de los rallies en España, con Carlos Sainz Sr. y posteriormente estuvo en la primera línea de la F1, con la irrupción de Fernando Alonso y la 'alonsomanía'. Cedió su cargo a Manuel Aviñó, que aún sigue en el cargo.

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