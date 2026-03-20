Moraes se impone en Badajoz, pero Loeb sigue líder del Rally Raid Portugal

El brasileño Lucas Moraes ganó este viernes la tercera etapa del Rally Raid de Portugal, celebrada en la ciudad extremeña de Badajoz (España), pero la clasificación general sigue liderada por su compañero de equipo en Dacia Sanriders, el francés Sébastien Loeb.

Moraes, actual campeón del Mundial de Rally Raid, terminó la etapa de Badajoz -con 296 kilómetros de especial y 205 de enlace - con un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 25 segundos, con una ventaja de 1:46 sobre Loeb, que terminó segundo a pesar de que sufrió un pinchazo en la parte final, y de 2:18 sobre el saudí Yazeed Al Rajhi (Toyota Overdrive Racing), tercero.

El portugués João Ferreira (Toyota Gazoo Racing) acabó quinto debido a una penalización de dos minutos por exceso de velocidad en una zona restringida, lo que acabó beneficiando a Loeb.

Este fue un día de mala suerte para el qatarí Nasser Al Attiyah, líder del Mundial y reciente ganador del Rally Dakar, ya que su Dacia sufrió un problema mecánico que lo obligó a abandonar la etapa.

En motos, Sanders es más lider

En motos, el australiano Daniel Sanders, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, registró el mejor tiempo del día y se mantiene al frente de la clasificación general.

Sanders completó el circuito de Badajoz en 2:37:55, seguido por el español Tosha Schareina y el francés Adrien Van Beveren (ambos de Honda HRC), con una diferencia de 1:53 y 3:14 respectivamente.

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El Rally Raid de Portugal disputará este sábado su cuarta y más larga etapa, que partirá de Badajoz con destino a la ciudad portuguesa de Loulé, con 317 kilómetros de especial y 322 de enlace.