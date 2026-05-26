IndyCar
La millonada histórica que se embolsa Rosenqvist por ganar las 500 Millas de Indianápolis
El sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) se hizo acreedor a un cheque de récord por su victoria en las 500 Millas de Indianápolis el pasado domingo, superando el máximo premio conquistado hasta la fecha
EFE
El sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) se hizo acreedor a un premio de récord por su victoria en las 500 Millas de Indianápolis, el pasado domingo, al recibir un premio de 4.34 millones de dólares (unos 3,7 millones de euros), según informó este lunes la organización de la carrera.
Rosenqvist ganó este domingo su primera Indy500 en el final más apretado en los 110 años de historia de la carrera, al imponerse a David Malukas por 18 milésimas. El piloto sueco superó el récord de ganancias de Josef Newgarden, que en 2024 se embolsó 4.3 millones de dólares (unos 3,6 millones de euros) tras revalidar título en Indy.
El barcelonés Álex Palou, que este año ha concluído séptimo tras salir desde la pole, había recibido un cheque de 3.8 millones de dólares (unos 3,26 millones de euros) por su victoria en 2025, cuando se convirtió en el primer piloto español en ganar la prueba cumbre del automovilismo en EE.UU.
La bolsa de premios de las 500 Millas aumentó más de un 50 % respecto al curso pasado, hasta rozar los 31 millones de dólares (unos 26,63 millones de euros) .
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