Miguel Molina, segundo con Ferrari en las 6 horas de Portimao

Toyota se llevó su segunda victoria de la temporada en el WEC con el coche #8 de Buemi, Hartley e Hirakawa Ferrari, que regresa a la categoría de la resistencia después de 50 años, se confirma como la alternativa al dominio japonés

El Ferrari 499P del español Miguel Molina, el italiano Antonio Fuoco y el danés Nicklas Nielsen acabó este domingo en la segunda posición en unas 6 horas de Portimao (Portugal) correspondientes a la segunda carrera del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés), dominadas por el Toyota número 8.

El coche del conjunto japonés, pilotado por el francés Sébastien Buemi, el japonés Ryo Hirakawa y el neozelandés Brendon Hartley, acabó con una ventaja de una vuelta sobre el Ferrari número 50 de Molina.

