Luis Climent y Carlos Jiménez firman un histórico triunfo en Montecarlo

Luis Climent y Carles Jiménez han hecho historia en Montecarlo. Se han convertido en el primer dúo español en ganar el Rally histórico en el Principado, reivindicándose por todo lo alto después de terminar segundos el año pasado.

El 28º Rallye Montecarlo Histórico no se resolvió hasta los últimos compases del recorrido. Luis Climent y Carles Jiménez, al volante de un BMW 323i de 1981, llegaron a la jornada final en cuarta posición, pero firmaron una destacada actuación en los tramos decisivos para terminar llevándose el triunfo.

La prueba destacó por su elevada participación, con un total de 204 equipos completando el rally, que este ha experimentado novedades en su desarrollo, con carreteras cerradas al tráfico, medias más exigentes y una ampliación del abanico de vehículos admitidos. Estas modificaciones elevaron el nivel competitivo, lo que concede aún más relevancia al éxito del equipo español.

La remontada de Climent y Jiménez se fraguó en el tramo SR17, con meta en el Col de Turini. Allí firmaron el mejor registro con 436 puntos de penalización, lo que les permitió situarse al frente de la clasificación tras el retroceso de los hasta entonces líderes, Ilya Kashin y Boris Kostyrko, décimos en el tramo en décima posición.

En el RS18, recortado debido a las condiciones meteorológicas, los españoles concluyeron en segunda posición, lo que les aseguró la victoria final en la general, por delante de los franceses Ludovic De Luca y Sébastien Chol (Peugeot 104 ZS). El tercer puesto fue para los monegascos Olivier y Lydia Campana, con un Volkswagen Golf GTI.

Climent , de 59 años, es una referencia en el mundo de los rallies a nivel nacional. El piloto de Requena fue campeón de España en 1996 con Citroën y subcampeón en otras tres ocasiones. Las dos primeras con Opel los dos años anteriores de hacerse con la corona y rozó el título de nuevo en 1998, esta vez como piloto de Renault.

Sus resultados le llevaron también al Mundial de Rallies, disputando más de 30 pruebas. llegando a ser octavo en el Rally Catalunya - Costa Brava en 1993 y también el mejor de los españoles, por delante de otros grandes pilotos como Jose Maria Bardolet y Oriol Gómez.

Su mayor logro llegaría seis años más tarde, en el mítico Rally Acrópolis, que concluyó séptimo a los mandos de un Subaru Impreza 555 que sólo había pilotado previamente una vez esa temporada. Tras poner fin a su aventura en 2003, Climent siguió corriendo el Campeonato de España de Rallies de Tierra en 2018 y participando en varios eventos históricos, como el Montecarlo.

"Ser segundo no era una opción este año. ¡Ya lo fuimos el pasado año! Todo el equipo ha trabajado muy duro este con el objetivo de estar aquí. Ha sido un Montecarlo muy complicado, con hielo, nieve… Comenzamos muy bien, pero luego retrocedimos y al final volvimos a lo más alto de la tabla. Hemos tenido que luchar con varios equipos, todos ellos fantásticos, rivales fantásticos, pero al final hemos ganado", valoróCliment.

"¡Estamos en una nube! El Rally de Montecarlo lo llevo en la sangre y ser el primer equipo español que lo gana. Este año había muchos equipos españoles y han hecho un año fantástico. ¡Seguro que el próximo año volveremos a estar aquí! Y estoy seguro que todos los equipos españoles que han estado este año aquí también volverán", ha expresado Climent para cerrar.