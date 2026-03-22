Loeb y Sanders se coronan en Portugal

El francés Sebastien Loeb (Dacia) no permitió sorpresa alguna en la última etapa del Rally Raid de Portugal, disputada con salida y llegada en Loulé y 101 kilómetros de especial cronometrada, y se impuso en la categoría de coches por delante de los Toyota del estadounidense Seth Quintero y el luso Joao Ferreira.

La tercera victoria consecutiva de Dacia, tras el triunfo de Loeb en Marruecos y del catarí Nasser Al Attiyah en el Dakar, fue clara, puesto que el norteamericano acabó a 2:46 y el piloto local a 3:37 para dejar fuera del podio al brasileño Lucas Moraes (Dacia), cuarto a 4:36, tras ganar esta última jornada con tres segundos de ventaja sobre Al Attiyah, 10 respecto a Ferreira y 26 sobre Loeb.

El argentino Lucio Álvarez (SVR) concluyó undécimo de la general a 40:54 y el chileno Hernán Garcés (Overdrive) decimosexto a 2h48.18.

Por su parte, Laia Sanz y su copiloto Maurizio Gerini completaron los últimos 288 kilómetros en 24ª posición scratch (15ª de Ultimate). En la clasificación final, la dupla hispano-italiana ha firmado el 37º puesto absoluto y el 18º de su categoría. “El balance es muy positivo. A pesar de no haber podido hacer casi ninguna etapa limpia, nos ha venido muy bien a todos para estar mejor preparados. Ha sido un superentreno y nos ha servido también para ver cosas que tenemos que mejorar de cara al próximo Dakar.

Schareina, a las puertas

En la categoría de motos, el australiano Daniel Sanders (KTM) se impuso en Loulé por delante del español Tosha Schareina (Honda). El oceánico ganó la quinta y última etapa de este raid, con salida y llegada en Loulé, con 10 segundos de ventaja sobre el español de Honda.

En la general, Sanders sacó 1.56 a Schareina y 8.25 al tercer clasificado, el galo Adrien van Beveren.

Con este triunfo, el piloto australiano se convierte en el primero en sumar dos primeros puestos en la general de la prueba lusa tras haberse impuesto en 2025.