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Rallies

Loeb y Sanders se coronan en Portugal

El español Toscha Schareina se quedó a las puertas de la victoria, segundo a 1.56 del campeón

Loeb celebra su victoria

Loeb celebra su victoria / @OfficialW2RC

Sport.es

El francés Sebastien Loeb (Dacia) no permitió sorpresa alguna en la última etapa del Rally Raid de Portugal, disputada con salida y llegada en Loulé y 101 kilómetros de especial cronometrada, y se impuso en la categoría de coches por delante de los Toyota del estadounidense Seth Quintero y el luso Joao Ferreira.

La tercera victoria consecutiva de Dacia, tras el triunfo de Loeb en Marruecos y del catarí Nasser Al Attiyah en el Dakar, fue clara, puesto que el norteamericano acabó a 2:46 y el piloto local a 3:37 para dejar fuera del podio al brasileño Lucas Moraes (Dacia), cuarto a 4:36, tras ganar esta última jornada con tres segundos de ventaja sobre Al Attiyah, 10 respecto a Ferreira y 26 sobre Loeb.

El argentino Lucio Álvarez (SVR) concluyó undécimo de la general a 40:54 y el chileno Hernán Garcés (Overdrive) decimosexto a 2h48.18.

Por su parte, Laia Sanz y su copiloto Maurizio Gerini completaron los últimos 288 kilómetros en 24ª posición scratch (15ª de Ultimate). En la clasificación final, la dupla hispano-italiana ha firmado el 37º puesto absoluto y el 18º de su categoría. “El balance es muy positivo. A pesar de no haber podido hacer casi ninguna etapa limpia, nos ha venido muy bien a todos para estar mejor preparados. Ha sido un superentreno y nos ha servido también para ver cosas que tenemos que mejorar de cara al próximo Dakar.

Schareina, a las puertas

En la categoría de motos, el australiano Daniel Sanders (KTM) se impuso en Loulé por delante del español Tosha Schareina (Honda). El oceánico ganó la quinta y última etapa de este raid, con salida y llegada en Loulé, con 10 segundos de ventaja sobre el español de Honda.

En la general, Sanders sacó 1.56 a Schareina y 8.25 al tercer clasificado, el galo Adrien van Beveren.

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Con este triunfo, el piloto australiano se convierte en el primero en sumar dos primeros puestos en la general de la prueba lusa tras haberse impuesto en 2025.

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