La lluvia obliga a aplazar al lunes la prueba de la IndyCar en Nashville

La lluvia obligó a aplazar hasta el lunes la prueba de la IndyCar prevista para este domingo en el Nashville Superspeedway, donde el estadounidense Kyle Kirkwood partirá desde la 'pole' y Àlex Palou en la cuarta posición.

Palou celebró el triunfo de la selección española mientras esperaba el inicio de la carrera, que acabó aplazándose.

La prueba estaba inicialmente programada para las 16:30 hora local de Nashville, coincidiendo con la final del Mundial pero los organizadores fueron retrasando su inicio hasta decidir suspenderla pasadas las 20:00, después de varios intentos de secar el circuito.

La carrera ha quedado ahora programada para las 14:00 hora local del lunes (19:00 GMT).

Kirkwood, del Andretti Global, se hizo con la 'pole' el sábado tras completar las dos vueltas de la clasificación al óvalo a una velocidad media de 196,852 millas por hora, mientras que Palou (Chip Ganassi) registró una media de 196,050.

Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar Series y actual líder del campeonato, tiene 56 puntos de margen en la tabla sobre Kirkwood, que es su principal perseguidor.