Latvala repite triunfo en el Rally Costa Brava

El finlandés Jari-Matti Latvala volvió a escribir su nombre en lo más alto del Rally KH-7 Costa Brava. Junto a la copiloto Janni Hussi, el vigente campeón europeo se impuso por segundo año consecutivo en la prueba gerundense.

La 74ª edición del rally concluyó este sábado en Girona con un ambiente espectacular y con el sol acompañando la jornada final tras dos días marcados por la lluvia. El cambio de meteorología ofreció a los equipos todo tipo de condiciones en los tramos —noche, lluvia, niebla y asfalto húmedo—, lo que añadió aún más épica a una de las pruebas más emblemáticas del calendario europeo.

Latvala y Hussi dominaron el rally prácticamente de principio a fin con su Toyota Celica ST185, marcando el mejor tiempo en 11 de los 12 tramos disputados por los participantes de velocidad. El segundo lugar fue para el italiano Angelo Lombardoy el podio absoluto lo completó Martin McCormack.

Estreno del campeonato europeo Pre-2000

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue el debut del nuevo campeonato europeo Pre-2000, que permitió ver en acción coches de una generación más moderna, como World Rally Cars y Kit Car. En esta nueva categoría, la victoria fue para Daniel Alonso, que también se impuso en el Campeonato de España de Rallyes Históricos.

Álvaro Soler, 3 de 3 ante Jordi Roca

El particular y divertido pique que protagonizan Álvaro Soler y Jordi Roca volvió a ser favorable para el cantante. Junto a su copiloto Ramón Mañas y al volante de un Porsche 911 SC 3, Álvaro Soler consiguió acabar el rally en la 19ª posición en regularidad, y 10º del Campeonato de Catalunya, con 186,17 puntos de penalización. Jordi Roca, por su parte, fue el 24º, con 411,8 puntos de penalización.

Ambos protagonizaron divertidos momentos que pusieron en relieve su sana competitividad y la amistad que mantienen. Especialmente divertido fue cuando Álvaro Soler, se encontró un plátano en su tubo de escape. “Esto no es Mario Kart, Ramón”, le decía a su copiloto", y entre risas añadía “¿Quién habrá sido? ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién está tan loco de hacer estas cosas? Vamos a por ti, Jordi".

El presidente de RallyClassics, Alex Romaní, valoró muy positivamente la edición: destacó la dureza del rally, especialmente en la jornada del viernes, y subrayó la calidad de los más de 200 coches participantes, así como el gran ambiente de público que acompañó toda la prueba.

Con esta edición, el Rally KH-7 Costa Brava vuelve a reafirmar su posición como una de las grandes citas del automovilismo histórico en Europa. Girona se consolida como epicentro de este deporte durante tres días, mientras la organización ya mira hacia la próxima edición: la número 75, que se celebrará en 2027.