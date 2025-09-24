Lategan y Sanders, primeros líderes del Rally-Raid de Portugal

El sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC), en coches, y el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing), en motos, son los primeros líderes del Rally-Raid de Portugal, cuarta cita del Mundial de esta especialidad, al ganar la primera etapa, de 302 kilómetros cronometrados son salida y meta en Grândola.

Lategan se impuso en la primera etapa con una ventaja de 1:51 minutos sobre el segundo, el brasileño Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC), y 1:52 sobre el tercero, el portugués João Fereira (Toyota Gazoo Racing), que fue segundo en 2024.

El gran favorito, el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia), que el martes se impuso en el prólogo, acabó la etapa quinto a 3:37 tras recibir dos penalizaciones de un minutos: una por salida falsa y otra por exceso de velocidad.

El español Carlos Sainz, al volante de un Ford Raptor T1+, acabó a 6:09 minutos del ganador penalizado por abrir pista, mientras que su compatriota Cristina Gutiérrez (The Dacia Sandriders) lo hizo a 5:57.

Schareina y Canet con buenos resultados

En motos, Sanders ganó la primera etapa por delante de dos pilotos del equipo Monster Energy Honda HRC, el francés Adrien van Beveren, segundo a 58 segundos, y el español Tosha Schareina, tercero a 1:22.

Por detrás terminaron el botsuanés Ross Branch (Hero Motorsports), cuarto a 2:45, y dos compañeros de equipo de Sanders, el argentino Luciano Benavides y el español Edgar Canet, quinto y sexto a 4:14 y 4:41.

Edgar Canet fue el mejor en la categoría Rally2, en la que ya suma diez victorias en su carrera. En la general de su clase es primero con margen sobre sus rivales por el título: Tobias Ebster está a 2:42 y Michael Docherty, a 3:19.

En la general absoluta, Sanders, autor de su victoria número 21 en W2RC, es el primer líder sobre dos ruedas. Van Beveren es segundo a 1:11 y Schareina, tercero a 1:32.

Este jueves la carrera entra en España con la segunda etapa, entre Grândola y Badajoz y 429 km de cromometrada.