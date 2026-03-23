Laia Sanz, piloto, contenta tras el Rally de Portugal: "Ha sido un superentreno, nos ha servido para ver cosas a mejorar de cara al próximo Dakar"

Laia Sanz, junto a su compañero Maurizio Gerini, pueden sentirse plenamente satisfechos tras superar este domingo la quinta y definitiva etapa del Rally-Raid de Portugal. La dupla hispano-italiana, que ha firmado el 37º puesto absoluto y el 18º de su categoría, ha puesto en valor el aprendizaje adquirido estas últimas semanas con las vistas puestas en las próximas competiciones del calendario.

El Rally-Raid de Portugal era la segunda cita del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC). Para EBRO Audax Motorsport, equipo de Laia Sanz, la prueba ha servido para adquirir experiencia en un tipo de terreno desfavorable e inédito, caracterizado por pistas estrechas, multitud de trampas en los caminos y una superficie que ha estado mayoritariamente embarrada y con mucha agua, fruto de las lluvias caídas antes y durante la prueba.

A pesar de todos esos factores, la dupla supo aguantar el tipo hasta terminar la prueba en una posición más bien positiva. "A pesar de no haber podido hacer casi ninguna etapa limpia, nos ha venido muy bien a todos para estar mejor preparados. Ha sido un superentreno y nos ha servido también para ver cosas que tenemos que mejorar de cara al próximo Dakar", admitió Laia Sanz. "Es un rally difícil que me ha sorprendido, en el que estoy segura de que contar con experiencia previa tiene que servir de mucho. Estoy contenta de haber podido venir, de haber hecho kilómetros y de ir mejorando cada día”.

Su paso por el Rally-Raid de Portugal no ha estado falto de complicaciones, entre ellas el percance sufrido en la primera jornada de carrera, cuando una salida de pista terminó en un impacto con un poste de electricidad. Sin consecuencias físicas que lamentar, el extraordinario trabajo realizado por los mecánicos del EBRO Audax Motorsport permitió a los tripulantes del s800 XRR reengancharse a la carrera durante la segunda etapa para sumar kilómetros de experiencia a sus espaldas.

“Terminamos con la sensación de que nos ha pasado un poco de todo", apuntó Laia. "Es obvio que lo que sucedió el primer día no es la mejor manera de empezar, pero luego fuimos cogiendo confianza, fallando menos y hemos acabado estos tres últimos días con un buen nivel. Sabíamos que no veníamos aquí a luchar por un resultado, sino a entrenar, a prepararnos, y creo que ha sido muy positivo”, concluye la piloto catalana.