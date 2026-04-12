Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz SinnerDónde ver Alcaraz-SinnerParís-Roubaix 2026Simeone BarçaParís-Roubaix 2026 PerfilJavi MartínezKroos MadridBarça Atlètic-Espanyol BAlcaraz-SinnerKiko CostaVAR BarçaPichichi LaLigaBarça próximo partidoBarcelona RetroCalculadora LaLigaPalmarés París - RoubaixMíchel MbappéClasificación ItzuliaCampeón Barcelona LaLigaGimnasiosJornada retro LaLigaClasificación LaLigaFerrero AlcarazDGTMatías Prats
instagramlinkedin

Rally de Croacia

Katsuta se impone en el Rally de Croacia tras un error de Neuville

El piloto belga sufrió una salida en los últimos kilómetros de la prueba cuando tenía todo a su favor para ganarla

P2 after Day2 #CroatiaRallyIt was disappointing to lose time by puncture, but we’re still in a g (1)

P2 after Day2 #CroatiaRallyIt was disappointing to lose time by puncture, but we’re still in a g (1) / Instagram

EFE

El japonés Takamoto Katsuta y el irlandés Aaron Johnston pilotaron su Toyota hasta la victoria en el Rally de Croacia después de que Thierry Neuville, piloto belga de Hyundai, sufriera una salida en los últimos kilómetros de la prueba cuando tenía todo a su favor para ganarla.

Los fineses Sami Pajari y Marko Salminen, también con el Yaris de la marca nipona, se clasificaron en la segunda plaza.

El japonés y el irlandés suman su segundo triunfo consecutivo tras imponerse en Kenia.

Neuville, campeón del mundo en 2024, se situó ayer al frente de esta prueba que es la primera del año sobre asfalto, tras una segunda jornada en la que se aprovechó de los pinchazos de Sami Pajari, primer líder de la carrera, y de Katsuta.

Noticias relacionadas y más

El belga pudo acabar el Rally, pero lo hizo en la quinta plaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL