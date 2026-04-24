Katsuta brilla en el Estadio de Gran Canaria y asume la batuta de mando del Islas Canarias

El líder del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC), el japonés Takamoto Katsuta, brilló en los 1,89 kilómetros del revirado tramo espectáculo del estadio de Gran Canaria y asumió la batuta de mando del Rally Islas Canarias-Rally de España con apenas cuatro décimas de ventaja sobre su compañero el finlandés Sami Pajari.

El japonés de Toyota Gazoo Racing WRT tuvo que remontar en su duelo particular con el Hyundai i20 N Rally1 del francés Adrien Fourmaux, pero mostró la solvencia necesaria para imponer su habilidad en las estrechas curvas situadas a los pies de las gradas de Naciente y Curva del campo de la Unión Deportiva Las Palmas.

Sami Pajari, que abrió el fuego de los coches de la máxima categoría en su duelo con el español Dani Sordo, condujo su Toyota GR Yaris Rally1 a una segunda posición que amenazó el sorprendente italiano Roberto Daprà, que coló su Škoda Fabia RS Rally2 entre los tenores del campeonato tras una clase maestra de limpieza en la trazada.

A tan solo dos décimas del podio se quedó Sordo en su vuelta a la competición en Canarias tras 21 años, un tiempo que no pesó para mostrar su destreza en el estadio de Gran Canaria ni para que la grada le despidiera con una gran ovación en una especial en la que aventajó en otras dos décimas al Ford Puma Rally1 del irlandés Joshua McErlean, que tumbó al nueve veces campeón del Mundo, el francés Sébastien Ogier.

Adrien Fourmaux y Ogier, en ese orden, les siguieron tras parar el cronómetro en el 1:55.6, al igual que el belga Thierry Neuville y el británico Elfyn Evans, que calcaron los tiempos en su duelo directo para repartirse la octava y la novena plaza por escasas milésimas en favor del campeón del mundo de 2023.

Con la décima plaza se contentó el sueco Oliver Solberg tras ofrecer una versión conservadora en el estadio de Gran Canaria, un trámite que cumplió con la misión de devolver sano y salvo su Toyota GR Yaris Rally1 al parque de asistencias, mientras que el piloto irlandés de M-Sport Ford WRT Jon Armstrong se alejó hasta la decimosexta plaza.

En WRC2, el triunfo recayó en las manos de Roberto Daprà, segundo clasificado de la general del jueves, mientras que el líder del Mundial en la categoría, el francés Léo Rossel, que ganó una bonita batalla a su hermano Yohan, y el japonés Yuki Yamamoto se contentaron con la segunda y la tercera plaza.

La acción se reanudará este viernes con las dobles pasadas por los tramos Valleseco-Artenara (13,13 km), Tejeda-San Mateo (20,69 km) y Mogán-La Aldea (21,70 km)

La jornada del sábado incluirá la especial más extensa del recorrido: Moya-Gáldar (28,90 km), la tercera y última de un bucle que se abrirá con Maspalomas (13,47 km) y Arucas-Teror (13,74 km), además de la repetición de la especial del estadio de Gran Canaria.

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La etapa del domingo constará de dos tramos inéditos para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC): Ingenio-Telde-Valsequillo (26,49 km), una de las grandes novedades de esta edición, y Santa Lucía-Agüimes (13,27 km), designada 'Wolf Power Stage' del 50 Rally Islas Canarias-Rally de España. EFE