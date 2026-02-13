Mundial de Rallies
Katsuka aprovecha un fallo de Solberg y es líder por delante de Evans
El piloto japonés se coloca a 2.8 sobre su compañero y a 22 respecto al también piloto de Toyota, Sami Pajari
EFE
El japonés Takamoto Katsuka (Toyota) aprovechó una salida de pista del sueco de origen noruego Oliver Solberg (Toyota) para situarse como líder del Rally de Suecia tras la segunda etapa, con 2.8 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo británico Elfyn Evans y 22 respecto al finlandés Sami Pajari, también de la marca nipona.
Oliver Solberg, que empezó la mañana como líder, sufrió una salida de pista en el tercer tramo y chocó contra un banco de nieve, lo que dañó un neumático de su coche y le hizo perder más de treinta segundos. Ahora es sexto a 50 segundos del liderato.
"Había mucha nieve por todas partes, subestimé lo difícil que sería ser el primero en salir", dijo Solberg.
Evans que tomó el control con una diferencia de hasta 14.5 segundos, pero por la tarde el guion cambió y Katsuka alcanzó el liderato. "Fue una tarde complicada, pero hemos hecho un buen trabajo", afirmó el japonés.
La etapa de este sábado tendrá siete tramos cronometrados.
- Clasificación:
1. Katsuka-Johnson (Toyota) 1h 10m 33.7
2. Evans-Martin (Toyota) a 2.8
3. Pajari-Salminen (Toyota) a 22.2
- Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: semifinales de la Copa del Rey, en vivo
- Mbappé pierde los papeles: “No hay sanción a la vista"
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- Atlético de Madrid - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
- El Athletic, en la lista de la FIFA que podría sancionarle con tres ventanas sin poder fichar
- Empieza el baile con Gerard Martín: el Milan se interesa y el Barça se piensa la venta
- Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí