Katsuka aprovecha un fallo de Solberg y es líder por delante de Evans

El japonés Takamoto Katsuka (Toyota) aprovechó una salida de pista del sueco de origen noruego Oliver Solberg (Toyota) para situarse como líder del Rally de Suecia tras la segunda etapa, con 2.8 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo británico Elfyn Evans y 22 respecto al finlandés Sami Pajari, también de la marca nipona.

Oliver Solberg, que empezó la mañana como líder, sufrió una salida de pista en el tercer tramo y chocó contra un banco de nieve, lo que dañó un neumático de su coche y le hizo perder más de treinta segundos. Ahora es sexto a 50 segundos del liderato.

"Había mucha nieve por todas partes, subestimé lo difícil que sería ser el primero en salir", dijo Solberg.

Evans que tomó el control con una diferencia de hasta 14.5 segundos, pero por la tarde el guion cambió y Katsuka alcanzó el liderato. "Fue una tarde complicada, pero hemos hecho un buen trabajo", afirmó el japonés.

Noticias relacionadas

La etapa de este sábado tendrá siete tramos cronometrados.