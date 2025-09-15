Jürgenson ganó el Rally Princesa de Asturias y Skoda sumó un nuevo doblete en el S-CER

Romet Jürgenson y Alesk Lesk (Ford) fueron los grandes protagonistas del 62º Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo. Su scratch en el primer tramo fue premonitorio para el vigente campeón del mundo de rallyes junior. Al volante de un Ford Fiesta Rally2 del equipo asturiano Past Racing, los estonios se llevaron la victoria después de diez tramos y 129 km y tras haber mantenido un emocionante duelo con ‘Cohete’ Suárez y Pin Iglesias (Skoda) durante toda la carrera.

La segunda posición, sin embargo, fue para Javier Pardo y David de la Puente (Skoda). El piloto gallego realizó un rally muy regular, sin tomar excesivos riesgos y muy centrado en sus opciones de ganar el S-CER. Tercero durante gran parte de la prueba, en la última especial se encontró con un inesperado segundo puesto tras los problemas mecánicos que afectaron al Fabia RS Rally2 de sus compañeros de equipo.

GOLPE DE TEATRO INESPERADO

‘Cohete’ Suárez no tuvo la suerte de cara en esta edición. En la primera jornada un pinchazo lento le hizo ceder 18,3 segundos y en la segunda, después de recortar las diferencias con el líder hasta los 12 segundos, fue penalizado con un minuto. Los comisarios deportivos consideraron que el de Pravia había recortado en exceso una parte del sexto tramo, disputado sobre una zona militar, y sus alegaciones de que no estaba marcado en el roadbook no fueron consideradas.

La penalización le relegó al tercer puesto, pero en la penúltima especial consiguió recuperar el segundo puesto en detrimento de Pardo. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el tres veces campeón del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) iba a subir al segundo escalón del podio en Oviedo, un problema electrónico afectó al Skoda en el tramo final, perdiendo 49 segundos y cediendo la segunda plaza en favor de su compañero de equipo.

El nuevo doblete de Skoda en el S-CER – Jürgenson no bloqueaba puntos - hace que el fabricante checo tenga prácticamente asegurado el título de marcas, especialmente tras el abandono por accidente de Pepe López (Hyundai) en el primer tramo de la prueba. En dos semanas, sobre el asfalto de Llanes, se puede ya dictar sentencia. Más caliente está el título de pilotos, con todo por decidir a falta de tres pruebas y teniendo en cuenta que se descarta un resultado.

En cuanto el resto de copas monomarcas que han estado presentes en el rally, hay que destacar el triunfo de Miguel García y Osel Ruiz en el Desafío Peugeot y la Peugeot Rally Cup Ibérica. En la Clio Trophy Spain los ganadores fueron Fernando Daparte y Emilio Rozados, mientras que Pablo Lorenzo y Eloy Lorenzo fueron los mejores en la Copa Kobe Rallyes. Por último, apuntar que Adrián Díaz y Sara Fernández se impusieron en la GR Yaris Cup, copa en la que Laia Sanz y Luka Larrosa sumaron su primer podio al terminar la catalana en tercera posición.