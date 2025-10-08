Josep Pedró, campeón de España antes de su tercer Dakar

El pasado fin de semana, el catalán Josep Pedró se alzó con la victoria en el XI Rallye TT Cuenca, última cita del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno. Más de 120 equipos tomaron la salida en una prueba que se desarrolló con máxima emoción, con todos los focos puestos en los aspirantes al título.

En la categoría de motos, la batalla fue intensa entre Javier Vega y Pedró, que consiguió hacerse con el primer puesto y se proclamó campeón nacional a lomos de su Husqvarna FE 450. “Es una fecha clave. Ganar el campeonato fue increíble y la mejor manera de preparar mi tercer Dakar”, asegura Pedró.

Desde un principio Josep asumió el liderato y Javi Vega se mantuvo segundo todas las etapas, hasta que a 20 kilómetros del final un problema mecánico relegaba al anterior líder a posiciones retrasadas y eso le daba matemáticamente el título a Josep.

Un recorrido exigente

El Rallye TT Cuenca se disputó los días 3 y 4 de octubre sobre un trazado renovado en un 60%, con más de 400 km cronometrados repartidos en dos sectores selectivos y una etapa prólogo inicial. El recorrido atravesó 25 municipios de la Serranía Conquense, ofreciendo un terreno técnico y variado que puso a prueba la resistencia y la navegación de los pilotos.

Para Josep Pedró, esta prueba fue uno de los últimos tests antes de afrontar su tercer Dakar. Tras debutar en 2024 consolidándose como piloto de referencia y repetir en 2025, el piloto consiguió dar un paso más en la carrera más dura del mundo:

“Ha sido duro pero lo hemos conseguido: aunque el Dakar es mi gran sueño, Cuenca era un desafío a superar. Feliz de ser el nuevo campeón de España”, valora.