Josep Pedró, campeón de España de Rallies TT: "El Dakar no perdona, es una carrera muy mental"

Josep Pedró Subirats (Barcelona, 1987) no concibe su vida sin el olor a gasolina y las carreras. Le viene de sangre. Su padre participó en la edición de 1992 del Dakar, aquel curso en el que la carrera atravesó completamente el continente africano para terminar en Ciudad de Cabo. Ahora, más de tres décadas después, es él mismo quien se prepara para su tercera vez en el desierto de Arabia Saudí. Y lo hace después de coronarse como Campeón de España de Rallies TT, tras imponerse a Javi Vega en la úlitma cita del calendario, el XI Rallye TT Cuenca.

He oído que ahora estás en el Rally de Marruecos, aunque sin pilotar…

Sí, una experiencia diferente para mí, porque en este rally ya habíamos decidido con el equipo que no iba a competir. Como soy el piloto oficial de la estructura Pedregà, me pidieron que viniera aquí para ser de asesor de los pilotos más 'rookies' y la verdad es que lo estoy disfrutando, me está gustando la experiencia de ayudar a todos los pilotos que llegan con menos experiencia.

¿Cómo es ver los toros desde la barrera?

Mal, difícil. Cada día que los veo marchar pienso: “Déjame la moto, que ya voy yo”. Pero bien, bien. Venía mentalizado y lo estoy disfrutando.

Hace algo más de una semana te coronaste Campeón de España en la última cita del calendario, en Cuenca. ¿Cómo fue aquel momento?

Fue súper emocionante, porque lo teníamos difícil. Íbamos ya con la premisa de que estábamos segundos del campeonato y no solo dependía de nosotros. Tenía que ganar y Javi Vega, líder, tenía que hacer mínimo tercero. Sabíamos que era difícil, pero lo llegamos a luchar y esto es la recompensa del esfuerzo y el sacrificio. Hicimos una carrera perfecta por nuestra parte, tanto el equipo, la asistencia, como yo como piloto. Nos salió una carrera redonda de principio a fin. Tuvimos ese puntito de suerte a nuestro favor, puesto que Javi tuvo un problema en una rueda. Al final, fuimos campeones.

La temporada ha sido un poco intensa. ¿Cómo la valoras?

Es el primer año que consigo hacer el Campeonato de España entero porque el problema es que muchas veces nos coincidían carreras del Mundial con las carreras nacionales. Este año fue el único que decidí no ir a Marruecos y por lo tanto tenía disponibilidad para ir a todas las carreras del Campeonato, y ya nos lo planteamos desde un principio con el equipo ir a luchar por el título.

Ha sido un año que no ha sido fácil: teníamos una moto nueva a principio de año y no teníamos bien por la mano la puesta a punto de suspensiones y no iba cómodo. No obstante, al final del Campeonato hemos sido regulares, y encima en la última prueba conseguimos ganar y hacer el mejor rally de toda la temporada y eso nos ha acabado dando el Campeonato, así que muy feliz.

¿Cómo surgió la posibilidad de embarcarte en el Dakar?

En mi caso, lo del Dakar viene de muy atrás, mi padre ya había competido en él hace muchos años, en 1992, y en casa siempre lo hemos vivido muchísimo. Llevaba persiguiéndolo muchos años, hasta que un día me apareció la oportunidad de All1, un proyecto muy bonito que hicimos un grupo de amigos.

All1 se inicia de una historia muy triste, de la muerte de Àlex Llibre, que fue un amigo que tuvo un accidente de moto en Madrid, y a raíz de eso su hermano gemelo cogió la lista de 100 cosas que le encontró a su hermano en casa, y se ha dedicado durante muchos años a cumplir los sueños que tenía Alex. Uno de los sueños era correr el Dakar. En 2022 nos vino Carlos, su hermano, y nos dijo: "chicos, toca hacer un Dakar".

Y así fue. Nos reunimos de inicio y el proyecto era totalmente virgen, no había nada. Se creó un proyecto de ocho pilotos completamente amateurs, el único que tenía más experiencia en competición era yo. Cuando hicimos los primeros números, la idea se iba a un millón de euros. Fue un reto en mayúsculas. Pero con trabajo y esfuerzo salió adelante.

Conseguimos hacer todas las pruebas clasificatorias, clasificamos seis pilotos y fuimos al Dakar. Y terminamos cuatro de seis. Ese año nos fuimos 21 pilotos españoles a la prueba y acabamos seis.

Para mí, lo que diferencia a los pilotos es la cabeza. La técnica que puedas tener también influye mucho en moto, pero la cabeza es esencial Josep Pedró — Piloto de Rallies

¿Cómo se puede preparar físicamente?

Es muy difícil, porque realmente no hay carreras para replicar un Dakar. Tienes que entrenarte en muchas disciplinas diferentes, durante todo el año. Es una carrera muy mental. Para mí, lo que diferencia a los pilotos es la cabeza. La técnica que puedas tener también influye mucho en moto, pero la cabeza es esencial. Son carreras muy largas, duras, en las que en muchas ocasiones todo te supera, porque ya no es una cuestión de si lo haces mejor o peor, es una cuestión de que te pasan cosas, y te pasan cosas en momentos que estás completamente solo, completamente tirado en el desierto, desfondado, donde la cabeza ya no funciona bien. Son carreras muy mentales.

Yo creo que es una modalidad en la que cada uno se tiene que conocer mucho para poder llegar al final, ser muy sincero con uno mismo y saber cuáles son tus puntos débiles, porque la carrera no te va a perdonar. Aquí las mentiras no sirven.

En el pasado has comentado que, en el Dakar, “el sufrimiento se convierte en placer”. ¿Cómo explicarías eso a alguien que no sabe nada sobre esta competición?

En mi caso, yo, que soy tan fanático de la moto, cuando se me acaba una de estas carreras tan largas y tan duras, lloro de pena porque se acaba. Pero no porque quiera acabar, sino porque me gustaría que continuara.

Josep Pedró Subirats en el podio, tras ganar la cita en Cuenca y el campeonato / White Rabbit

Creo que nos pasa a muchos. Hay gente que cuando acaba el Dakar, está hasta las narices y lo primero que te dice es que no quiere volver. Y es que es matemático, pasa un mes y medio y ya te están preguntando cómo vas a afrontar el siguiente, porque ellos también quieren. Y luego hay los que desde el día uno continuaríamos sin parar.

En tu caso, empezaste en velocidad, llegando a competir en el Campeonato de España o Superstock 600, entre otras. ¿Qué te aportó aquella etapa?

Muchísimo. Yo empecé de jovencito, tenía 17 años y estuve 5 años seguidos corriendo a nivel profesional en velocidad. Era un chico que a nivel de estudios no era muy talentoso, era bastante desastre, y fue meterme de pleno en el deporte y a mí me cambió la vida. Encontré algo que realmente me motivaba y me gustaba, y no me costaba dedicarle 10, 12 o 14 horas al día, además de estar los fines de semana entrenando. Me marcó de por vida. Considero que tengo un nivel de disciplina y de organización muy alto, y esto me lo dio que de joven entré en un equipo profesional y me exigían unos niveles de profesionalidad súper altos.

Me tuve que retirar de la velocidad en el 2011, afectado por la crisis económica que vivimos en ese momento. Fue difícil de aceptar Josep Pedró — Piloto de Rallies

En los últimos años ha habido muchos pilotos que han tenido que abandonar su trayectoria debido a la falta de recursos económicos. ¿Fue tu caso?

Sí, fue claramente mi caso. Yo me tuve que retirar en el 2011, directamente afectado por la crisis económica que vivimos en ese momento. Yo venía de hacer mi mejor resultado. Hice cuarto del Campeonato de España Velocidad. En ese momento el Campeonato de España Velocidad era el campeonato nacional más reconocido a nivel mundial.

Todos los pilotos que estábamos en el top 10 del Campeonato de España de forma natural saltábamos al mundial. Y yo ese año que hice cuarto, me quedé con cero sponsors. Todos los sponsors que yo tenía, habiendo hecho años anteriores el 15, de repente cuando estaba para saltar al mundial, desaparecieron.

¿Cómo lo viviste?

Cuando eres tan joven cuesta mucho de aceptar y de entender. Porque tú te estás centrando en tu carrera deportiva y yo, al menos, no era suficientemente maduro como para entender que había muchos otros factores que afectarían a mi carrera. Es muy duro y es muy frustrante. Sin embargo, son situaciones que te curten.

El Dakar 2026 es tu próximo reto. ¿Qué objetivos te marcas para esta edición?

La verdad es que hemos tenido cambios en el proyecto, ya que la marca con la que yo iba a participar finalmente ha decidido que no lo va a hacer. Ahora, estamos reestructurando nuestro Dakar, pero sí está completamente decidido que vamos. Aún no puedo desvelar la gran novedad de este año, pero os puedo decir que será el mayor reto que he hecho en mi vida. Estoy súper motivado, con muchísimas ganas.

A excepción del Dakar, el off-road no tiene tanta repercusión mediática como la velocidad...

Es una pena, porque hace 10 días he sido campeón de España de Rallies. Creo que ser campeón de cualquier disciplina deportiva a nivel nacional debería ser motivo de noticia. Y sorprendentemente, muy pocos medios se han interesado por el título. Así es muy complicado fomentar que los jóvenes se metan en este mundo, porque es que no lo ven. Históricamente, hemos sido un país que siempre hemos sido apasionados del motorsport, por lo que me sorprende que los medios no se interesen más por este deporte.

Se hace muy cuesta arriba, porque para llegar a correr un Dakar, ¿cómo consigues destacar y que los sponsors te ayuden? Es muy complicado. Se te cierran muchísimas puertas. Nos perdemos muchos jóvenes talentos porque no tienen los recursos para llegar.