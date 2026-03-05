Jari-Matti, piloto finlandés y campeón de Rally, frente a Jordi Roca y Álvaro Soler: “En Catalunya hay mucha competencia”

El automovilismo histórico europeo vuelve a tener una de sus grandes citas con el arranque del Rally KH-7 Costa Brava, que ha dado comienzo este jueves 5 de marzo, hasta el 7 de marzo de 2026, en Girona. La prueba, la más antigua del país, reúne a más de 200 vehículos y a pilotos procedentes de numerosos países en una edición que combina deporte, patrimonio y espectáculo en un ambiente que trasciende la propia competición.

La carrera llega además en un momento de expansión del Campeonato Europeo FIA de Rallyes Históricos, con un reglamento que amplía las posibilidades técnicas de los participantes. La gran novedad deportiva de esta edición es la incorporación de vehículos fabricados hasta el año 2000, lo que permitirá ver en acción World Rally Car y Kit Car de finales de los noventa. Esta actualización del reglamento aumenta el nivel competitivo y el atractivo para los aficionados, que podrán disfrutar de una auténtica exhibición de la evolución tecnológica del automovilismo histórico. La organización ha trabajado para mantener los tramos que caracterizan a la prueba, considerados entre los más exigentes y espectaculares del calendario europeo.

Jari-Matti, el gran favorito

El finlandés Jari-Matti Latvala parte nuevamente como uno de los principales favoritos tras haber ganado la edición del año anterior. El piloto aseguró que se ha preparado para defender su título en una competición que considera más dura debido al aumento del nivel y del número de participantes. “Ganamos el año pasado en la Costa Brava y es un placer estar aquí. Pienso que puedo volver a optar al título. Me he preparado mucho. La competición es dura este año: hay más coches y el nivel es alto", decía Jari-Matti en SPORT.

"Hemos estado trabajando en la suspensión. Hoy estaba mojado y seguramente lloverá; traeré el frío de Finlandia. La lluvia es un reto, pero en esta zona hay mucha fricción y no será un gran problema. Me encanta venir a Catalunya; la gastronomía es de primera y la gente tiene mucha pasión por el deporte, especialmente por el motor", añade.

Junto a él competirá su copiloto Janni Hussi, conocida por su rápido ascenso al nivel WRC2 desde 2023, y que ha desarrollado una trayectoria singular dentro del automovilismo tras comenzar su carrera en los medios de comunicación finlandeses. Hussi, que también es influencer, explicó que su llegada al mundo del rally fue casi casual: trabajaba en radio y televisión cuando una conversación informal sobre motor terminó convirtiéndose en una oportunidad real para probar como copiloto.

“Mi carrera en el rally no empezó de la forma más típica. Tengo un segundo trabajo en la televisión finlandesa y acostumbraba a trabajar en la radio en 2022. Después de hacer bromas sobre el rally, alguien escuchó la conversación, llamó a la radio y me dijeron que fuera a probar. Tras miles de personas que me escuchaban, no podía decir que no", explica a SPORT.

"Cada año el nivel es más alto"

La organización del evento está liderada por Álex Romaní, copiloto y responsable de la organización, quien subrayó el crecimiento internacional de la prueba y la dificultad de modificar unos tramos que considera entre los mejores del campeonato europeo. Romaní destacó el regreso de cerca de 200 vehículos, con una participación extranjera que alcanza aproximadamente el 67%, y mostró su confianza en que esta edición vuelva a superar las expectativas del público y de los equipos participantes.

“Este jueves se realizaron las pruebas previas a la carrera. Empezamos con la verificación técnica de los primeros coches y, el jueves por la noche, se disputará el primer tramo en Els Àngels. La 74ª edición de la prueba comienza este jueves por la tarde en el aparcamiento de la rotonda de Pedret de Girona y con el primer y único tramo nocturno en el Santuari dels Àngels", decía el organizador a SPORT.

“Será una edición fantástica; cada año el nivel es más alto. Tenemos muchas esperanzas de que guste mucho. Los tramos son muy difíciles de cambiar porque son de los mejores del europeo. Volver a tener 200 vehículos y un 67% de participantes extranjeros es una locura. Estamos encantados y esperamos que todo salga muy bien. Sobre el ganador, no dudó ni un segundo. "El ganador del año pasado tiene muchas opciones de repetir, Jari-Matti", concluía.

Una carrera solidaria

La dimensión social del rally se mantiene mediante la campaña solidaria “Kilómetros por la vida”, impulsada junto a la Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta. La iniciativa permite a los aficionados realizar aportaciones económicas para colaborar en la reforma de la Unidad de Críticos Cardiológicos del centro sanitario. En el parque de asistencia de Fornells de la Selva se ha habilitado un stand solidario y, por cada cinco euros donados, los participantes reciben una papeleta para el sorteo de una cesta valorada en más de 3.500 euros.

Más allá de la competición profesional, el rally mantiene su lado popular con la presencia de figuras del ámbito cultural como el chef pastelero Jordi Roca y el músico Álvaro Soler, que protagonizan una rivalidad amistosa sobre los tramos gerundenses.

El pastelero destaca el valor paisajístico de los recorridos y bromea con su duelo deportivo con Soler, mientras que el cantante considera el rally como una tradición personal que combina deporte y convivencia con su mejor amigo y copiloto.