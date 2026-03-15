El japonés Katsuta hace historia y se corona campeón del Rally Safari

El piloto japonés Takamoto Katsuta y su copiloto, el irlandés Aaron Johnston, ambos del equipo Toyota, consiguieron un histórico triunfo y se proclamaron campeones del Rally Safari de Kenia este domingo, en una jornada en la que partían líderes tras un caótico sábado que limitó las opciones de los tres favoritos, Solberg, Ogier y Evans.

Katsuta no falló y cumplió con los pronósticos que le situaban como gran favorito al final de la jornada de ayer. El nipón terminó con un acumulado de 03:10:09 y consiguió su primera victoria en el Mundial de Rallyes.

De esta forma, el japonés emula a su compatriota Kenjiro Shinozuka, que consiguió levantar el Rally Safari de Kenia en 1991 y 1992. Además, Johnston se convierte en el primer copiloto irlandés en ganar el Rally Safari en la era moderna del Mundial.

Completando el podio, el francés Adrien Fourmaux terminó segundo a 27,4 segundos e impulsó al equipo Hyundai. Por su parte, el finlandés Sami Pajari, de Toyota, fue tercero a 03:58 minutos de la cabeza.

Katsuta no falló y controló bien los cuatro últimos tramos del Raylly, que contaban con el conocido Hell’s Gate. Tras el descalabro del sábado, en el que el sueco Oliver Solberg, el francés Sébastien Ogier y el británico Elfyn Evans, actual líder del mundial, tuvieron que abandonar por problemas con sus vehículos, el japonés certificó un sorprendente triunfo en África, en la tercera prueba puntuable para el Mundial.

Solberg acabó décimo, pero sumó 10 puntos valiosos para la lucha para el campeonato tras ganar la 'Super Sunday' y también la 'Power Stage' de este domingo. Por su parte, Ogier fue undécimo y Evans, décimo tercero.