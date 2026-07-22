Isidre Esteve lleva su preparación a otro nivel junto a Alejandro Cachón

Isidre Esteve regresa a la acción el próximo 24 de julio con motivo de la Baja España Aragón, su primera prueba una vez recuperado de la lesión sufrida en el último Rally Dakar. Una cita a la que llega tras una inédita jornada de preparación compartida con Alejandro Cachón, piloto del equipo Toyota Gazoo Racing Spain y que también cuenta con el apoyo de la compañía multienergética. Ambos compartieron una jornada en la que pudieron descubrir lo que se vive desde el asiento del copiloto en cada una de las especialidades.

Cachón y Esteve, durante un descanso / Repsol Honda

La Baja España Aragón es una de esas carreras que Isidre Esteve conoce perfectamente. Será la 22ª edición para el piloto del Repsol Toyota Rally, que se pondrá de nuevo al volante del DKR GR Hilux, acompañado por Txema Villalobos, en una cita en la que también competirá Henk Lategan, junto a Brett Cummings, del Toyota Gazoo Racing W2RC. Serán tres días de competición, con el prólogo el viernes 24 y dos etapas –el sábado 25 y domingo 26–, con un total de 865 kilómetros, 544 de ellos cronometrados.

De cara a la celebración de esta cita, Esteve ha compartido una jornada de entrenamiento muy especial con Alejandro Cachón. Los dos pilotos intercambiaron papeles y vehículos para conocer desde dentro las particularidades de dos disciplinas muy diferentes: el rally raid y los rallies. En primer lugar, Alejandro Cachón ocupó el asiento derecho del DKR GR Hilux con el que Isidre Esteve le demostró todo el potencial del vehículo dakariano.

Los dos coches, durante el evento / Repsol Honda

Posteriormente, fue el piloto catalán quien se subió como copiloto al Toyota GR Yaris Rally2 con el que el asturiano compite actualmente en WRC2. La jornada permitió a ambos compartir experiencias, comparar estilos de conducción y analizar las grandes diferencias entre dos vehículos concebidos para escenarios de competición completamente distintos.