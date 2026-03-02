Hay Carlos Sainz para rato: arranca en Portugal su primer capítulo rumbo al Dakar 2027

Uno de los mayores miedos de los aficionados al motorsport era que, tras el Dakar 2026 y el posterior anuncio de ruptura con su copiloto, Lucas Cruz, Carlos Sainz contemplase la opción de colgar el casco. El madrileño pidió un tiempo de reflexión para pensar en la próxima etapa de su vida, pero parece que queda Sainz para rato. Y es que el cuatro veces campeón del rally raid más duro del mundo vuelve al desierto, esta vez para afrontar el Rally de Portugal, en el que sería el primer paso para volver al desierto saudí en 2027.

El aterrizaje en Yanbu a principios de este año no terminó de ser lo satisfactorio que esperaba el bicampeón mundial de Rally, que disputó el Dakar al volante del Raptor de Ford. Exhibió un gran ritmo, pero una serie de contratiempos lo llevaron a cruzar la última etapa en la quinta plaza de la general, a 28'30'' de la pareja que se llevó el Touareg, Nasser Al-Attiyah y su copiloto Fabian Lurquin, al volante del Dacia Sandrider. Sus dos compañeros de equipo, Nani Roma y Mattias Ekstrom, lograban la segunda y la tercera plaza en la prueba.

A las pocas semanas se supo que ponía punto y final a su relación piloto-copiloto con Lucas Cruz, tras más de dos décadas juntos, cuatro victorias en el Dakar y un complicidad máxima. De esta forma, una de las parejas más emblemáticas del mundo del rally ponía fin a su andadura en conjunto. Y entonces muchos empezaron a pensar que, tal vez, fuese el inicio de una nueva etapa en cuanto a la competición se refiere. Y así ha sido.

Dani Oliveras será su próximo compañero de aventuras, con la primera cita ya en el horizonte y marcada en rojo en el calendario. Sainz volverá a pilotar el Raptor en el Rally de Portugal (del 17 al 22 de marzo), y Ford mantendrá otro coche en la arena con Ekstrom, que no cambiará de copiloto. De esta manera, Oliveras vuelve a la competición tras haberse ausentado en el Dakar debido al grave accidente que sufrió su piloto, Juan Cruz Yacopini, en la previa de la carrera.

El catalán suma ya una amplia experiencia, puesto que se ha embarcado hasta en seis ocasiones como copiloto en el Dakar, además de otros cinco que disputó en la categoría de motos (con un top 9 como mejor resultado en la carrera más exigente del mundo).

El comunicado de Ford

"La caza global continúa. El Rally-Raid de Portugal marca el segundo continente de 4 en el Mundial de Rally-Raid, y Ford Racing vuelve a la competición con el Raptor T1+ y Carlos Sainz y Mattias Ekström conduciendo y Dani Oliveras y Emil Bergkvist navegando. Próxima parada: Portugal", anunciaba Ford a través de sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Oliveras también se mostró feliz de emprender esta nueva etapa. "Carlos ha sido un referente para muchos de nosotros en el mundo de las carreras. Poder continuar mi trayectoria deportiva junto a él implica una gran responsabilidad y una oportunidad importante para seguir creciendo. Gracias por la confianza, Carlos", escribía a través de redes sociales el catalán.