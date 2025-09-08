Gil Membrado, el 'niño prodigio' de los rallies: "Sainz me da consejos brutales"

No tiene edad para sacarse el carnet de conducir, pero ya es campeón de España de rallies de Tierra. Gil Membrado (Olost, 2007) se ha coronado en Galicia con solo 17 años, 10 meses y 12 días. El último niño prodigio de la cantera nacional ha batido ampliamente los récords de precocidad de Yeray Lemes y Dani Sordo, que alcanzaron el título a los 22.

Apadrinado por el RACC, Red Bull y Carlos Sainz, con el que se ha preparado este año, empezó a hacer historia al competir en un rally nacional con 15 años (2023) y antes, en el Europeo Júnior de Letonia (2021), a los 13.

¿Ha sido tu temporada más difícil?

La verdad es que ha ido muy bien. Obviamente, el objetivo ganar este campeonato y llegamos al último rally invictos, después de ganar las cuatro pruebas. Hemos dado buenos pasos, hemos seguido una escalera siempre ascendente y hemos tomado muy buenas decisiones durante el curso.

¿Eres un piloto calculador o te afecta la presión?

Soy bastante frío, siempre hay momentos calientes dentro del coche, de tensión, que al final son necesarios, pero también es muy importante ser analítico y resolver los problemas de buena manera.

¿Cómo se digiere el éxito siendo tan joven?

He aprendido a trabajar y a hacer las cosas bien desde pequeñito. Desde los 13 años que empecé en los rallies hemos seguido un buen camino, primero en Letonia y enseguida que pudimos y el reglamento y la federación española lo permitió, saltamos al Nacional y ahora ya esperando el carnét y los 18 años para seguir avanzando.

Tu padre, Josep María, fue campeón de Catalunya de rallies. ¿Cuánto influyó en tu decisión de seguir sus pasos?

Él me inyectó en la sangre esa gasolina y gracias a él puedo estar donde estoy ahora. Tiene mucha experiencia en este mundo y me ha podido guiar. Cuando era muy pequeño no me gustaban las carreras, me daban miedo con tanto ruído y esas cosas. Probé muchos deportes y ninguno se me daba bien hasta que al final ví que lo mío son los rallies.

Tengo entendido que tu madre te puso como condición que siguieses estudiando ¿lo has conseguido?

Sí, sí, hice la ESO, el bachillerato tecnológico y la selectividad y ahora estoy ante un nuevo reto personal que es empezar la universidad en Barcelona. Voy a hacer un grado en inglés de ‘Management of Business & Technology’ en la Salle.

¿Cómo surgió la colaboración con Carlos Sainz?

Carlos es una de las grandes figuras del automovilismo español a nivel mundial. Le admiro mucho. Juanjo Lacalle y Red Bull organizaron un evento en Madrid, nos conocimos y ahí empezó la relación. Me da consejos brutales, propios de bicampeón del mundo y que nadie más me podría dar y me sirven muchísimo.

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado?

El es muy bueno, tanto dentro como fuera del coche, con los medios, con el equipo. Y hay algo clave. Carlos siempre que había un rally nuevo, iba y ganaba. Y era porque tenía las mejores notas y podía correr en lugares desconocidos como si no lo fueran. Hay que aprender de él en ese aspecto, con las notas.

A Sainz le apodan ‘Matador’. ¿Cómo te deberían llamar a ti? ¿Niño maravilla?

Bueno, en este momento el ‘Sincarné’ ¿no? Pero sí, Carlos es un matador total.

¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente objetivo?

Mi sueño y también el de todos los pilotos que estamos en los rallies es llegar al Mundial y a poder ser ganarlo algún día.

Si se mantiene la progresión ¿cuándo te ves debutando en WRC?

Pues es muy difícil poderlo saber. Por ejemplo, Kalle Rovanperä sí que logró llegar siendo muy jovencito, pero otros pilotos que han tardado muchísimo más. Principalmente necesitas que entre una marca potente de coches y te ayude, porque si no es complicado poder dar ese salto tan grande.

¿Hasta qué punto es clave la sintonía con el copiloto?

Es uno de los pilares más importantes. Dentro del coche somos dos y tenemos que llevarnos bien para llegar a ser y pensar como uno. Los dos últimos años he estado con Jandrín López y nos entendemos bien.

¿Con qué piloto del Mundial te identificas o te gusta más por estilo?

Sebastién Ogier. Creo que tiene un talento especial por encima de todos los demás.

¿Cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes como piloto?

Mi punto positivo es ser frío dentro del coche y en cuanto a mi debilidad, te diría que la circulación en la vía pública, porque hace poco hice mi primera práctica de conducir y aún no se me da muy bien.

Cumples 18 años el 25 de octubre. ¿Ya tienes planes para sacarte el carnet?

Tengo fecha para el examen, el 5 de noviembre, y el teórico ya está aprobado, así que no queda mucho.