Gil Membrado, apadrinado de Carlos Sainz, hace historia en el Mundial Júnior de rallies

El motorsport español sigue haciendo historia. Y esta vez, por parte del heredero de uno de los más grandes. Gil Membrado, tutelado por Carlos Sainz, logró llevarse este fin de semana la victoria en el Rally de Finlandia, en la categoría Júnior. De esta forma, el catalán logró un hito histórico al convertirse en el piloto más joven en ganar una carrera en esta categoría a sus 18 años.

Al volante de su Ford Fiesta del Rallye Team Spain y con Adrián Pérez de copiloto, terminó primero al sacar dos segundos a su rival inmediato, Leevi Lassila. Por su parte, el líder de la general, Calle Carlberg, terminó tercero, a más de un minuto del apadrinado del dos veces campeón del mundo de rally (1990 y 1992). No lo tuvo fácil, la victoria estuvo ajustada. Pero demostró firmemente por qué muchos le consideran el heredero de Sainz y Dani Sordo.

"Un sueño hecho realidad… Como suele decir Carlos Sainz, ¡el esfuerzo siempre da sus frutos!", celebraba a través de sus redes sociales el joven piloto, que recibió el apoyo de otros rostros destacados como Laia Sanz o Pepe Martí en los comentarios.

Pero la categoría Júnior no es la única en la que se impuso. El joven talento logró también la primera plaza en el WRC3, al dejar atrás por poco más de cuatro segundos a Matteo Fontana y a Tymek Abramowski, que se quedó a cinco. A falta de la última cita de la temporada del júnior, que se disputará en Chile del 10 al 13 de septiembre, y repartirá una puntuación decisiva, Membrado ocupa la tercera posición del campeonato con 69 puntos, por detrás de Carlberg (91) y del turco Ali Türkkan (84).

En cuanto al WRC3, Fontana lidera la clasificación con 117 puntos, mientras que Membrado y Abramowski comparten la segunda posición con 91a falta de cuatro citas para el final. Lo tiene bastante encarado el italiano, pero como suele decirse, en el motorsport nunca se puede dar nada por sentado.

Noticias relacionadas

Tras este fin de semana en suelo finlandés, la progresión del joven catalán continúa siendo meteórica. El año pasado ya rompió todos los registros al proclamarse, con solo 17 años, campeón de España de Rallies de Tierra, un éxito que le abrió las puertas del Mundial. Considerado por muchos como el gran heredero del automovilismo español sobre tierra, Membrado persigue un sueño: llegar a la máxima categoría de los rallies como piloto oficial.