Fourmaux toma el mando en Arabia

El piloto de Hyundai Adrien Fourmaux lidera el Rally de Arabia al término de la segunda jornada, mientras los aspirantes al título sufren

Formaux, en acción / Hyundai Motorsports

EFE

Jeddah

El francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20) lidera el Rally de Arabia Saudí, decimocuarta y última prueba del Mundial, una vez disputada la segunda jornada, en la que sufrieron los aspirantes al título, con el francés Sebastien Ogier séptimo, el finlandés Kalle Rovanperä octavo y el británico Elfyn Evans, noveno.

Adrien Fourmaux lidera la clasificación general con 6 segundos de ventaja sobre el segundo, el finlandés Sami Pajari (Toyota GR Yaris), y 6.9 sobre el tercero, el letón Martins Sesks (Ford Puma).¡

Pajari y Sesks fueron los grandes animadores de la jornada. El letón lideró la general tras las cuatro primeras especiales y el finlandés se hizo con el control tras la quinta, antes de ceder el mando a Adrién Forumaux, que persigue su primera victoria en un rally del Mundial tras firmar ocho podios.

Entre los aspirantes al título mundial, que fueron los encargados de abrir pista, el líder del certamen, Elfyn Evans se sitúa noveno, por detrás de los otros dos, Ogier (séptimo) y Rovanpera (octavo). Con el actual resultado el francés lograría su noveno título de campeón del mundo.

Este viernes se disputa la tercera jornada, con seis tramos más. La prueba acaba el sábado.

