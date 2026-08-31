El finlandés Sami Pajari gana el Rally de Paraguay y hace historia

El finlandés Sami Pajari ganó este domingo el Rally de Paraguay tras completar los 22 tramos cronometrados de los 3 días de la competición con un tiempo total de 3h.13:28.5 y se convirtió en el primer piloto que consigue sus tres primeros triunfos en un Mundial de manera consecutiva.

Pajari se mantuvo en la vanguardia de la competición desde el primer día a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1, cuando aprovechó el retraso por un neumático pinchado del líder de la clasificación general, el británico Elfyn Evans.

La victoria de Pajari en la etapa paraguaya se suma a las que consiguió en Estonia y Finlandia, para ganar así tres al hilo y mantener la presión sobre Evans.

El neozelandés Hayden Paddon (Hyundai i20 N) terminó en la segunda plaza del Rally de Paraguay, a 25.1 segundos del líder, mientras que el francés Adrien Formaux (Hyundai i20 N) ganó el pulso a Evans y se subió al podio, después de completar los 22 tramos con un retraso de 40 segundos con respecto a Pajari.

Evans terminó en el cuarto lugar a 45.1 segundos del finlandés, a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1, después de tener problemas con sus llantas y las duras condiciones de los tramos por las lluvias que cayeron esta jornada y la víspera.

El japonés Takamoto Katsuta fue el gran perjudicado de la jornada tras sufrir un violento vuelco que le obligó a retirarse de la prueba.

Con los resultados de esta etapa, Evans sigue al frente de la clasificación general del Mundial con 216 puntos, mientras que Pajari volvió a recortar distancias y le sigue de cerca con 196.

El sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1), con 175, ocupa el tercer lugar de la clasificación general.