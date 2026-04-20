Rallies
La FIA confirma la muerte de un espectador en el Rally CODASUR de Argentina
El Volkswagen Polo GTI R5 de Didier Arias y Héctor Núñez salió despedido a gran velocidad contra un grupo de espectadores, con el trágico desenlace de un fallecido y dos heridos
La segunda prueba del Rally FIA CODASUR en Argentina ha terminado en tragedia, con un espectador fallecido y varios heridos después de que un coche participante embistiera a un grupo de personas que seguían la carrera.
El Volkswagen Polo GTI R5 pilotado por Didier Arias, junto a su copiloto Héctor Núñez, impactó a gran velocidad contra un montículo de tierra y comenzó a dar vueltas de campana, hasta aterrizar en la zona donde se encontraban los espectadores.
Tanto Arias como Núñez salieron bien parados pese al fuerte accidente, pero los organizadores del rally y la FIA confirmaron la muerte de uno de los espectadores que se encontraban en el lugar. Al menos otras dos personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones aún por confirmar.
La nota de la FIA
"La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente ocurrido hoy durane la segunda prueba del Campeonato de Rally CODASUR en el Rally Sudamericano de Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otros dos resultaron heridos", dice el comunicado emitido por la Federación Internacional.
"Expresamos nuestro más sentido pésame y nuestras sinceras condolencias a la familia y los seres queridos del fallecido, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y a los equipos médicos su rápida respuesta".
"La FIA prestará todo su apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), a CODASUR y a las autoridades locales competentes en la investigación del incidente", cierra la nota.
Las autoridades locales, junto con los comisionados deportivos de la FIA, han iniciado una investigación para aclarar las circunstancias del accidente y determinar si los espectadores se encontraban en una zona de seguridad designada o expuestos en zona de riesgo.
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