Rallies
Fallece el piloto Jorge Brandao durante la última etapa del Rally del Marruecos
El portugués sufrió un accidente en las dunas en el kilómetro 214 y aunque fue atendido rápidamente y trasladado en helicóptero al hospital nada se pudo hacer por salvar su vida
EFE
El piloto de motos portugués Jorge Brandao falleció este viernes al sufrir un accidente durante la quinta y última etapa del Rally de Marruecos, de 216 kilómewtros cronometrados con salida y meta en Erfoud, informan los organizadores.
"Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally del Marruecos, que discurre en bucle alrededor de Erfoud, el motorista Jorge Brandao, que participaba por segunda vez en la carrera, sufrió una caída en las dunas en el kilómetro 214", explican los organizadores.
Brandao, del equipo 'Old Friends Rally, "fue atendido rápidamente por los médicos de un helicóptero médico que lo trasladó al hospital de Erfoud, donde lamentablemente falleció a las 13:55", agrega el Rally del Marruecos, que "presenta sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".
El veterano piloto luso participó en la edición del Dakar 2025 como copiloto de Carlos Vento y tenía previsto participar en este 2026 para realizar su primera edición del Dakar en moto.
