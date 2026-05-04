Éxito de inscripción en el RallyRACC Catalunya–Costa Daurada Històric 2026

Un total de 84 equipos se han inscrito en el 10º RallyRACC Catalunya–Costa Daurada Històric, la prueba reservada en exclusiva a los automóviles clásicos que tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo. Como en las últimas ediciones, la competición está coorganizada por el RACC y Escudería Baix Camp y es puntuable para los campeonatos de España y de Catalunya de vehículos históricos, tanto en las modalidades de Velocidad como de Regularidad.

Este lunes se ha presentado el rally en Reus, con la presencia de Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Enrique Martín, concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Reus; Hèctor Maiquez, vicepresidente del Patronat Municipal de Turisme de Salou; Anchel Echegoyen, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo; Pere Serrat, presidente de la Federació Catalana d’Automobilisme; Josep Ramos, presidente de la Escuderia Baix Camp; y Jordi Barrabés, director del Área Deportiva del RACC.

La presentación institucional contó con Jordi Barrabés, Noemí Llauradó, Enrique Martín, Hèctor Maiquez, Anchel Echegoyen, Pere Serrat y Josep Ramos / RACC

La inscripción es excelente. De los 84 equipos, 39 participarán en Velocidad y Legend y otros 45 en Regularidad, con los principales especialistas de ambos apartados presentes en la lista, entre ellos los primeros clasificados en las distintas categorías del Campeonato de España. Jordi Ventura–Josep Autet y Alejandro Dude–Daniel Muntadas, con BMW M3, y Salvador Canals–Xavier Estalella, con BMW 325i, son los tres primeros clasificados en Pre92. También están los primeros de Pre81, encabezados por Joan Riberas–Carles Planell (Porsche 911 SC). En Pre2000, y ausente el equipo actual líder, el liderazgo en este apartado es para los segundos clasificados: Pau de las Heras–Gerard Alsina (Mitsubishi Lancer Evo VI).

En el apartado Legend, cinco coches harán las delicias de los aficionados, dos de ellos de SEAT Coches Históricos, los campeones de rallyes Mia Bardolet–Carles Jiménez y el presidente de SEAT y Cupra, Markus Haupt, copilotado por Jordi Gené. Ambos equipos utilizarán SEAT Ibiza 2.0 Kit Car, coche que este año celebra el 30 aniversario. También participarán los impresionantes Audi Quattro de Adam Masdern–Fiona Scarrett y Andrew Trayner–Tania Short.

En cuanto a Regularidad, la participación es numerosa por el interés de la mayoría en poder luchar por los puntos que otorga el rally. Francisco Martínez–José Manuel Villamayor (Ford Sierra Cosworth 4x4) son los primeros en Regularidad Sport y Esteban Munné–Olga Feliu (Porsche 911 SC), los que encabezan Regularidad. El resto de mejores clasificados también estarán en la salida, así como otros dúos que con toda seguridad se inmiscuirán en la batalla, dos de ellos también de SEAT Coches Históricos.

Reus y Salou son un año más los núcleos del rally. En la ciudad de Reus se ubicarán las verificaciones, el parque cerrado que unirá las dos etapas y el de final de la carrera, además del único parque de asistencia. Este parque se situará en Fira Reus, al que los participantes accederán dos veces el viernes día 8 y otras dos el sábado día 9. En la villa de Salou tendrá lugar la salida oficial del rally, el viernes a las 17 horas. La prueba cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, de los ayuntamientos de Reus y Salou y de Esportcat-Generalitat de Catalunya.

El itinerario del 10º RallyRACC Catalunya–Costa Daurada Històric es prácticamente igual al de la pasada edición. Cuenta con 455,13 km. de recorrido de los que 115,31 km. corresponden a 8 especiales cronometradas, dos el viernes y las seis restantes el sábado. Todos estos tramos disfrutan de un importante historial, por cuanto han sido utilizados por distintas ediciones del RallyRACC cuando era puntuable para el Campeonato del Mundo.

El programa de verificaciones contempla pasar las administrativas opcionalmente durante la tarde del jueves día 7 y tanto estas como las técnicas, ya de modo obligatorio, durante la mañana del viernes 8, todo ello en el Tecnoparc de Fira Reus.

Programa del 10º RallyRACC Catalunya–Costa Daurada Històric

Viernes, 8 de mayo

17:00 – Salida Passeig Jaume I, Salou

17:25 – 10’ de asistencia, Fira Reus

18:10 – SS1, La Mussara–Castillejos 1 (22,520 km)

19:20 – 20’ de reagrupamiento, Plaça de la Llibertat, Reus

20:05 – 40’ de asistencia, Fira Reus

21:20 – SS2, La Mussara–Castillejos 2 (22,520 km)

22:30 – Final 1ª etapa, Plaça de la Llibertat, Reus

Sábado, 9 de mayo

09:00 – Salida 2ª etapa, Plaça de la Llibertat, Reus

09:20 – 20’ de asistencia, Fira Reus

10:13 – SS3, La Teixeta 1 (14,734 km)

11:10 – SS4, El Lloar–La Figuera 1 (12,866 km) – TC+

12:13 – SS5, Falset–Porrera 1 (7,533 km)

13:10 – 20’ de reagrupamiento, Plaça de la Llibertat, Reus

13:50 – 30’ de asistencia, Fira Reus

14:53 – SS6, La Teixeta 2 (14,734 km)

15:50 – SS7, El Lloar–La Figuera 2 (12,866 km)

16:53 – SS8, Falset–Porrera 2 (7,533 km)

17:45 – Final del rally, Plaça de la Llibertat, Reus