Mundial de Rallies

Evans toma el mando en el Rally de Suecia a falta de tres tramos para el final

El japonés Takamoto Katsuta es segundo a 13.3 segundos y el finlandés Samo Pajari marcha tercero a 25.4

Elfyn Evans en el Rally de Suecia

Elfyn Evans en el Rally de Suecia / INSTAGRAM

EFE

El británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) se ha situado como líder del Rally de Suecia, segunda prueba del Mundial de la especialidad, una vez completada la tercera jornada y cuando sólo quedan por disputarse los tres tramos cronometrados programados para este domingo.

Evans llega a la jornada final por delante de tres compañeros de equipo. El japonés Takamoto Katsuta, que era líder el viernes por la noche, es segundo a 13.3 segundos, el finlandés Samo Pajari marcha tercero a 25.4 y es cuarto el líder del Mundial, el sueco Oliver Solberg, a 58.4.

El piloto galés de 37 años tratará de sumar este domingo su duodécima victoria en un rally mundialista y la tercera -segunda consecutiva- sobre el hielo y la nieve del rally sueco. Takamoto, de 32, saldrá a por la primera de su carrera en un Mundial al que llegó hace 10 años.

