Evans defiende el liderato en el Rally de Croacia

El británico Elfyn Evans (Toyota) defiende el liderato en el Rally de Croacia, cuarta prueba del Campeonato del Mundo de 2026, la primera del año sobre asfalto, que vuelve al calendario tras un año de ausencia y se disputa entre el viernes y el domingo.

Evans, ganador en Suecia, manda en la general con 66 puntos, ocho más que el sueco Oliver Solberg, vencedor en Montecarlo, y once más que el japonés Takamoto Katsuta, que firmó en Kenia su primera victoria. Los tres al volante de sendos Toyota GR Yaris.

El británico cuenta con un gran historial en Croacia, ya que ganó la prueba en 2023 y fue segundo por sólo seis décimas en su edición inaugural, en 2021. A pesar de sufrir su primer abandono en 19 salidas en la última prueba, el Safari de Kenia, el galés aún consiguió sumar seis puntos en el 'Super Sunday' y mantuvo su liderato en el campeonato de cara al cambio a asfalto.

Toyota también lidera la clasificación de constructores con 157 puntos, por delante de Hyundai Shell Mobis WRT, con 114.

La prueba vuelve tras un año de ausencia y lo hace con una importante remodelación: traslada su sede de Zagreb a Rijeka y al circuito de Grobnik, un recinto conocido por haber acogido el Gran Premio de Yugoslavia entre 1978 y 1990.

Además, al tiempo que introduce un recorrido que es más de un 75 % nuevo en comparación con la última edición del WRC en 2024, informan los organizadores del certamen.

Noticias relacionadas

Tras la salida ceremonial de este jueves, la carrera empieza el viernes con la disputa de ocho tramos. Sigue el sábado con otros ocho y acaba el domingo con cuatro.