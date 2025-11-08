Evans aumenta la presión sobre Ogier a falta de la última etapa del Rally de Japón

Elfyn Evans (Toyota) logró este sábado recortar diferencias en la segunda etapa del Rally de Japón, penúltima prueba del Mundial, y se acercó a solo dos segundos del francés Sébastien Ogier (Toyota), que sigue liderando la general.

Evans, que busca de su primer título mundial, comenzó el día tercero en un podio dominado por Toyota y al finalizar el tramo final de 21,74 km del Monte Kasagi se encuentra a poca distancia de su compañero de equipo, ocho veces campeón, metiéndose de lleno en la lucha por el liderato del rally.

El piloto galés comenzó superando a su rival por el título, Ogier, y al japonés Takamoto Katsuta en la nueva etapa de Obara. Después siguió de cerca al líder, Adrien Fourmaux, antes de marcar el mejor tiempo en el estrecho asfalto cubierto de hojas del monte Kasagi.

Ogier, que lideraba desde el viernes por la mañana, no pudo seguir el ritmo de su compañero y fue perdiendo su ventaja hasta reducirla a poco más de un segundo.

“No fui lo suficientemente rápido ni tuve la suficiente confianza. Con las hojas y la contaminación, es complicado, pero aún hay oportunidades por delante”, dijo Ogier, al termino de la etapa.

A pesar de quedar por detrás de Evans, el ídolo local, Katsuta, logró dos tiempos entre los tres primeros para mantenerse a solo cinco segundos del líder.

El francés Adrien Fourmaux fue uno de los grandes protagonistas de la jornada (Hyundai), logrando las dos primeras victorias de etapa para la marca coreana y situándose a tan solo nueve segundos de Katsuta. Por contra, el belga Thierry Neuville tuvo que abandonar debido a la rotura de un palier tras completar con dificultades la primera etapa del día.

"Sucedió en el tramo de asfalto y tuvimos un fallo en la transmisión. Desgraciadamente es muy decepcionante porque queríamos aprovechar ese día para hacer más kilómetros y probar cosas diferentes", dijo Neuville.

Cachón sigue líder

El español Alejandro Cachón (Toyota) continuó liderando la categoría WRC, por delante del ruso, con nacionalidad búlgara, Nikolay Gryazin. Ambos se mantuvieron entre los diez primeros de la general, que completó el finlandés Kalle Rovanperä, que se recuperó de los daños en la suspensión sufridos el viernes.