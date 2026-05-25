Erik Goczal y Daniel Sanders empiezan mandando en el Desafío Ruta 40

El polaco Erik Goczal, en la categoría de coches, empezó imponiéndose este lunes en la primera etapa (340 kilómetros) del Desafío Ruta 40, prueba del Mundial de rally-raid que se disputa en Argentina, mientras que el australiano Daniel Sanders se puso líder entre las motos.

Goczal (Energylandia Rally Team) fue de menos a más a lo largo de la especial y terminó dominando los últimos controles de tiempo hasta hacerse con la victoria con un crono de 3 horas, 33 minutos y 59 segundos. Fue apenas 50 segundos más rápido que el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing, 3h34:49), segundo.

Sainz, tercero

El español Carlos Sainz (Ford Racing), quien no pudo completar la ronda de Portugal, la anterior cita del calendario, estuvo entre los cuatro más rápidos en todos los controles intermedios, y era el líder provisional tras 300 kilómetros. Finalmente, fue tercero, con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 55 segundos.

El cuarto lugar fue para un Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) que desapareció del radar a partir del kilómetro 209, por lo que sus rivales perdieron sus referencias de tiempo. Finalmente, fue el primer coche en cruzar la línea de meta, tras 3 horas, 35 minutos y 36 segundos, a pesar de haber salido en tercera posición, pero eso solo le valió para ser cuarto.

El estadounidense, eso sí, fue más rápido que los Dacia de Nasser Al Attiyah (octavo, 3h39:56) y Sébastien Loeb (noveno, 3h43:36), quienes no tuvieron su mejor día. El español Nani Roma (Ford Racing) fue décimo (3h45:32).

Sanders domina en motos

Por su parte, Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) fue el más rápido sobre dos ruedas, al terminar la etapa con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 12 segundos. El australiano sigue en racha, después de imponerse también en el rally de Portugal, la anterior prueba del calendario mundial.

A más de seis minutos se quedó el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC), segundo con 3 horas, 41 minutos y 14 segundos. Es una diferencia que puede ser significativa antes de las especiales que restan en Argentina.

El estadounidense Ricky Brabec, su compañero de equipo, fue tercero, un minuto y medio más lento (3h42:41). Schareina y Brabec invirtieron los lugares que habían conseguido en la etapa prólogo.

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La decepción fue para el local Luciano Benavides, el más rápido en el prólogo y que llegaba como líder de la general del Mundial, quien se debió conformar con el quinto puesto (3h45:32).