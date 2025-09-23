¡Empieza el BP Ultimate Rally Raid Portugal!

FIM: ¿SCHAREINA PARA FRENAR A SANDERS?

Ganador de la primera edición de la carrera en abril de 2024, Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) se prepara para defender su título en un contexto muy diferente. Algunos de sus rivales no pudieron viajar el año pasado, pero todos están aquí este año. Empezando por el líder del campeonato, el gran ganador de las tres primeras fechas de esta temporada. Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) es nuevo aquí, pero demostró en el South African Safari Rally que su dominio no requiere experiencia previa. Un podio en Lisboa le garantizaría el título, independientemente del resultado de sus oponentes. Pero Ross Branch (Hero Motosports), el vigente campeón del mundo, sabe cuánto las cosas pueden cambiar en esta carrera, donde podría haber perdido el título en 2024.

En Rally2, Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) debutó en el campeonato aquí en 2024. Ganador del prólogo en su categoría y tercero en la clasificación general, el español de 20 años competirá mañana con el uniforme oficial de KTM, que lleva desde el Dakar. Este ascenso demuestra la potencia de la clase Rally2 esta temporada. Lesionado en la segunda fecha de la temporada, se encuentra justo por detrás de Tobias Ebster (Hero Motosports) en el campeonato.

Ausente de la categoría Rally2 desde el Dakar, Honda ha decidido reaccionar. A partir de mañana, dos debutantes de 26 años seleccionados por Ruben Faria empezaran con el equipo HRC Rally2 bajo la dirección de Rui Gonçalves, su nuevo mánager. Martim Ventura, actual número uno en las Bajas de Portugal, debutó en el programa W2RC el año pasado. Preston Campbell descubrirá el campeonato tras sus victorias en las Bajas de Estados Unidos.

FIA: AL ATTIYAH, SAINZ, LOEB… Y LOS JÓVENES

Con una sonrisa como siempre, Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) llegó hoy a las verificaciones administrativas como ganador del bp Ultimate Rally Raid Portugal 2024 y líder del campeonato 2025. El catarí se prepara para dos retos: su primera colaboración en el W2RC con el copiloto Fabian Lurquin, mientras que Édouard Boulanger se fue con su compañero de equipo Sébastien Loeb, y la lucha contra los jóvenes.

Con 31 años, Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) recuperó terreno en la clasificación general del campeonato en Sudáfrica. El año pasado, el piloto oficial de Dacia, que este año celebró su 54º cumpleaños, ganó por delante del piloto local Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing). Carlos Sainz (Ford M-Sport), el más mayor de los pilotos oficiales, ve al portugués como uno de los favoritos. Con tan solo 26 años, Ferreira acaba de fichar por Toyota Gazoo Racing y participará en su primera carrera del campeonato al volante de una Hilux Evo.

En Challenger, Gonçalo Guerreiro (Nasser Racing) celebrará su 25º cumpleaños el mes que viene. Segundo en su primer Dakar en la categoría, el portugués no solo aspira a la victoria por delante del líder del campeonato, Nicolas Cavigliasso, sino que también espera luchar con los pilotos de Ultimate (ver su declaración) y, sin duda, unirse cuanto antes a la generación de Saood Variawa (Toyota Gazoo Racing) y Eryk Goczal (Energylandia), los dos pilotos menores de 20 años inscritos esta semana en Ultimate. Cada vez se baten más récords en el W2RC, lo que presagia un relevo generacional. La primera especial comenzará mañana con las motos a las 15:00, seguidas de los coches a las 16:25, con una transmisión en directo por las redes sociales del W2RC.

