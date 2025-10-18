Dominio italiano en el desierto en su máxima expresión

Una espectacular Tunisie Challenge bajó el telón en la isla de Djerba, con la participación de 95 equipos y después de un prólogo y cinco intensas etapas en las que la arena fue la principal protagonista. La quinta edición, que se disputó bajo el sol y en condiciones de mucho calor, se realizó con un recorrido muy renovado y exigente, que en todo momento requirió el máximo esfuerzo y en la que los participantes italianos se impusieron en las nueve categorías en liza.

La Tunisie Challenge se ha convertido después de cinco ediciones en un evento de referencia dentro de las competiciones automovilísticas amateurs que se celebran en Túnez. La aventura fue emocionante, espectacular e implacable, combinando los más variados tipos de pista, con zonas de montaña y diferentes cordones de dunas.

La arena, por la falta de lluvias y el calor estaba muy difícil, extremadamente blanda y suelta, obligando a modificar algunas de las etapas por cuestiones de seguridad y logística. La decisión se tomó tras comprobar en los días previos que atravesar las dunas provocaba muchos problemas.

Después de esta intensa semana, en la que se ha respirado un ambiente excepcional, existe el convencimiento por parte de todos de haber cumplido con las expectativas y que la Tunisie Challenge se ha consolidado como una prueba dura, difícil y en la que nadie puede bajar la guardia hasta el final. Los 95 equipos inscritos, la mitad de ellos italianos, significaban un importante aumento en referencia a ediciones precedentes.

El apoyo de la Federación Tunecina de Automovilismo y la Oficina Nacional de Turismo, junto con la colaboración de la naviera CTN, ha contribuido a que esta quinta edición de la Tunisie Challenge fuera nuevamente una gran experiencia. La aventura empezó con un novedoso prólogo en la playa de Gammarth, que estableció el orden de salida de la primera etapa, que arrancó por primera vez desde la capital. 60 kilómetros de playa y dunas por la zona inédita del Cap Bon fue el punto de partida de una espectacular edición que tuvo finales de etapa en Sousse, Douz, Ksar Ghilane (donde se ubicó la ya habitual noche del bivouac en el Zmela Camp) y Djerba, donde concluyó con otro tramo junto al mar de unos 30 kilómetros.

72 de los 95 vehículos que tomaron la salida pudieron completar la prueba y hay que remarcar el acaparador éxito de los participantes italianos, que se impusieron en las nueve categorías que estaban en liza.

CLASIFICACIONES:

En cuanto a los diferentes vencedores de esta quinta edición de la Tunisie Challenge hay que destacar que los equipos italianos TEAM ROSSI (Fiat Panda) se impusieron en la categoría Adventure C3, CASELANI TEAM (Citroën Berlingo) en la C4 y SIMILIS LEONIS ADVENTURE (Jeep Renegade) en la Adventure SUV. Los también italianos OTTOMAX (Suzuki Jimny) ganaron la Adventure TT1, YELLOW SNAIL (DR PK8) la Adventure TT2 y BERGAMO TEAM (Jeep Wrangler) la Adventure TT3, que fue la categoría que recibió la participación más numerosa.

El éxito italiano se completó con los triunfos de NO SEATBELT TEAM (Ford Bronco) en la categoría Raid, ROMA 4X4 (Suzuki Jimny) en Proto Rally y, por último, el del equipo DOPPIO SONRISO (Can-Am Maverick) en el apartado SSV.