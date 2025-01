La décima sinfonía del maestro Ogier en Montecarlo

Sébastien Ogier ha agrandado su leyenda y reescrito la historia del Mundial de rallies, al conquista su décima victoria en el Montecarlo, récord absoluto, comenzando la temporada 2025 con una exhibición al volante del Toyota GR Yaris Rally1.

El francés, ocho veces campeón del mundo WRC y que en los últimos años ha competido con un programa parcial y no a tiempo completo con su escuadra, se ha asegurado la victoria por un margen de 18,5 segundos sobre su compañero de equipo Elfyn Evans tras una última jornada de infarto en los Alpes franceses.

Evans se ha visto presionado hasta el final por Adrien Fourmaux, debutante en Hyundai, pero le ha superado en el tramo Wolf Power Stage para conservar la segunda posición.

Ha sido necesario esperar tres horas entre la penúltima especial del rally y la decisiva Power Stage en el Col de Turini, con suspense por las condiciones meteorológicas y la elección de los neumáticos, convencionales o de clavos, anticipándose a la previsión de nieve en la cima. Y en estas circunstancias, Ogier ha impuesto su ley.

Después de alzarse con el triunfo de prestigio en el Montecarlo en las ediciones de 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2023, Ogier ha podido completar su 'décima sinfonía' en una prueba que discurre en las proximidades de su localidad natal, Gap.

"He tenido unángel de la guarda, creo que ha sido mi tío que le perdimos hace un año, obviamente esta victoria es para él" ha dicho Ogier en su despedida, dejando dudas acerca de su continuidad: "Me he llevado algunos sustos, no sé si este será el último, podría ser un buen sitio para parar", ha advertido.

Con mal pie empieza el Mundial el vigente campeón Thierry Neuville, sin opciones tras el accidente del viernes que le hizo perder muchos minutos.