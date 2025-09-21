Dani Sordo gana el Rally da Água y se mete de lleno en la lucha por el CPR

La penúltima prueba del CPR (Campeonato de Portugal de Rallies) 2025, el Rally da Água, ha marcado un paso adelante muy significativo en la temporada tan satisfactoria que están cuajando Dani Sordo y Cándido Carrera, flamantes vencedores con el Hyundai i20N Rally2 'Step2' del Team Hyundai Portugal.

La cita con sede en Chaves, la más próxima del país vecino a la frontera española, se ha celebrado durante dos jornadas (viernes y sábado) al sur de la provincia de Ourense, y ha dado lugar a la segunda victoria en el periplo de asfalto del CPR (Campeonato de Portugal de Rallies) por parte de los españoles, dominadores indiscutibles de esta séptima cita.

Tres meses después de haber ganado el Rally de Castelo Branco, Dani Sordo ha vuelto a aupar a lo más alto el Hyundai i20N Rally2 'Step2' de última generación que ha estrenado este año. A pesar de un pinchazo, el cántabro ha estado muy cerca de redondear el pleno de scratch, adjudicándose también el TC+ del Rally da Água, donde ha logrado sumar la máxima bonificación posible con Cándido Carrera y el Team Hyundai Portugal.

El piloto de Puente San Miguel ha redondeado así un resultado inmejorable, que le mete de lleno en la lucha por el título a falta de la última y definitiva prueba del CPR (Campeonato de Portugal de Rallies) 2025, el Rally Vidreiro, en el que tomará la salida dentro de un mes a un solo punto del liderato, con la firme determinación de disputar definitivamente la corona.

Dani Sordo: "Ha sido un fin de semana especial, necesitaba una victoria como esta justo ahora. Hemos ganado el Rally da Água, y también la 'Power Stage', sumando pleno de puntos. Vamos a pelear al máximo en la última prueba del CPR para llevarnos el título con el Team Hyundai Portugal".

CLASIFICACIÓN RALLY DA ÁGUA 2025

1º- Dani Sordo / Cándido Carrera (Hyundai i20N Rally2 'Step2'), 59:50.0

2º- Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), a 25.9

3º- Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2), a 1:11.8

4º- José Pedro Fontes / Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), a 1:14.1

5º- Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2), a 1:55.2

CLASIFICACIÓN CPR 2025

1º- Armindo Araújo, 134 puntos

2º- Dani Sordo, 133 puntos

3º- Kris Meeke, 132 puntos

CALENDARIO CPR 2025

Rally Serras de Fafe (7-8 de marzo)

Rally Casinos do Algarve (28-29 de marzo)

Rally Terras d'Aboboreira (2-3 de mayo)

Rally de Portugal (15-18 de mayo)

Rally de Castelo Branco (13-14 de junio)

Rally de Madeira (31 de julio-2 de agosto)

Rally da Água (19-20 de septiembre)

Rally Vidreiro (17-18 de octubre)