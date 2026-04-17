‘Cohete’ Suárez y Skoda, protagonistas en Córdoba

Córdoba acoge este fin de semana una nueva edición del Rally Sierra Morena, que además de ser la primera carrera del Campeonato de Europa (ERC) es la segunda ronda del Supercampeonato de España de Rallies (SCER). El asturiano José Antonio 'Cohete' Suárez y Skoda, vencedor de la primera prueba del Nacional 2026 en La Nucía y que ya subió al podio en tierras andaluzas en la prueba del año pasado, ha generado una enorme expectación porque se va a enfrentar a los mejores especialistas continentales en un gran momento de forma y a los mandos de un Skoda Fabia WRC2 que ha demostrado un gran potencial.

La cita anadaluza inaugura el Campeonato de Europa por segundo año consecutivo. Esta vez arranca con una superespecial urbana en Córdoba, desarrollándose el resto de la competición el sábado y el domingo. Van a ser tres largas jornadas en la que los pilotos afrontarán 13 exigentes tramos y 200 kilómetros cronometrados bajo temperaturas elevadas.

Después de subir al podio el año pasado, Suárez, acompañado por Pin Iglesias, quiere luchar en esta edición por la victoria. No lo va a tener fácil, ya que tendrá que vérselas con el campeón de Europa, Miko Marczyk, los mundialistas Teemu Suninen y Fabrizio Zaldívar o el Lancia oficial de Andrea Marbellini, entre otros. Además, también debe pensar en sus competidores en el Supercampeonato de España, con Iván Ares y Jorge Cagiao como principales rivales ‘a priori’. En el Sierra Morena no corren ni Pepe López ni Diego Ruiloba, ya que esta temporada hay que desechar una de las nueve pruebas puntuables obligatoriamente.

Entre los pilotos que compiten en el ERC hay algunos de renombrado talento. No estarán los dos primeros clasificados del año pasado en Córdoba, Nikolay Gryazin y Yoann Bonato, pero sí el vigente campeón, Miko Marczyk, además de Teemu Suninen, Andrea Mabellini, Simone Tempestini, Erik Cais o Giandomenico Basso –bicampeón del ERC y campeón también del IRC–. El espectáculo también vendrá de la mano del siempre agresivo Philip Allen.

El Rally Sierra Morena empieza el viernes con el shakedown y el tramo de clasificación, mientras que a las 20:05 horas se disputará una superespecial que abrirá el rally. El sábado, dos pasadas por Obejo - Villanueva de Córdoba, Pozoblanco - Villaharta y Espiel. El domingo, dos pasadas por Obejo, Villaviciosa y Villanueva del Rey. Serán 203,8 kilómetros cronometrados repartidos en 13 especiales.