'Cohete' Suárez manda el segundo día en el RallyRACC Catalunya

José Antonio ‘Cohete’ Suárez y Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2), dominan en la 60ª edición del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada tras la disputa de las dos primeras jornadas de carrera, las que corresponden a las especiales sobre tierra.

Los asturianos, actuales líderes del Supercampeonato de España (S-CER) han rodado a un ritmo constante y sin apenas errores y se han situado en cabeza a pesar de ganar sólo uno de los ochos tramos celebrados. En segundo lugar se encuentran Iván Ares – Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), que se han retrasado por un pinchazo, y en el tercero figuran José Luis Peláez – José Murado (Škoda Fabia RS Rally2).

Esta penúltima prueba del Supercampeonato de España de Rallies arrancó el viernes con la especial urbana de Salou, en la que Pepe López-David Vázquez (Hyundai i20N Rally2) fueron los más rápidos. La jornada sobre tierra del sábado la formaba un bucle compuesto por La Fatarella (11,58 km), La Pobla de Massaluca (12,57 km) y Vilalba dels Arcs (18,64 km), a doble pasada, y un nuevo paso por Salou (1,55 km).

La primera especial del día iba a marcar de alguna manera el desarrollo de la carrera. Gil Membrado – Jandrín López (Ford Fiesta R5) lograban el mejor registro, mientras que Pepe López pinchaba y quedaba retrasado. ‘Cohete’ Suárez ganaba el segundo tramo y Gil Membrado tenía una ligera salida en el tercero, al tiempo que Iván Ares pinchaba. Recuperado del incidente anterior, Pepe López se imponía en Salou.

El rally se ha mostrado especialmente cruel en el tramo de Vilalba dels Arcs, puesto que también quedaban fuera Unai de la Dehesa – Daniel Sosa (Citroën C3 Rally2), al romper la suspensión trasera, y Sergi Pérez – Esther Gutiérrez (Toyota GR Yaris Rally2), también por avería.

En el inicio del segundo bucle, ya con su vehículo completamente reparado, Gil Membrado era el más rápido en los tres tramos. Sin cambios en la clasificación, José Antonio Suárez llegaba a Salou liderando claramente la clasificación, seguido a más de minuto y medio por Iván Ares y José Luis Peláez.

Los participantes tendrán 2h15’ en el parque de PortAventura World para poner a punto sus coches de cara a la etapa de asfalto, que empezará esta misma noche con la especial Riudecanyes (14,190 km), tras la cual entrarán en el parque cerrado. Mañana domingo, última jornada de carrera con 5 tramos sobre asfalto y un total de 83,30 km, incluyendo en ellos los que realicen hoy en la especial nocturna.

RallyRACC Catalunya – Costa Daurada de regularidad

Este domingo 26 disputarán toda la etapa de asfalto los 11 equipos inscritos en el RallyRACC Regularitat Catalunya – Costa Daurada, entre los que figuran tres vehículos de Seat Históricos, uno de ellos pilotado por el actual CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt (copilotado por Jordi Gené/Seat Córdoba WRC), otro por el campeón de rallyes Josep Maria Bardolet (con Carles Jiménez/Seat Fura Crono) y el tercero por el periodista Héctor Ares (con Carles Sasplugas/Seat 124 Especial 2000).

También participa el equipo que es el actual Campeón de Catalunya de Regularidad, Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC). Los 11 participantes disputarán toda la etapa de asfalto, que se compone del tramo nocturno que se hará hoy sábado y toda la etapa diurna del domingo, un total de 6 especiales, incluyendo una pasada al tramo de Salou. Los participantes en esta prueba de regularidad salen justo detrás del último del rally de velocidad.

Clasificación etapa de tierra

1 José Antonio Suárez-Alberto Iglesias (Škoda Fabia RS Rally2), 1h.05’27”2

2 Iván Ares-Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), +1’33”9

3 José Luis Peláez-José Murado (Škoda Fabia RS Rally2), +1’49”4

4 Alexander Villanueva-Axel Coronado (Toyota GR Yaris Rally2), +1’54”1

5 Pepe López-David Vázquez (Hyundai i20N Rally2), +3’09”4

6 José M. Lamela-Unai Conde (Toyota GR Yaris N4, 1º GR Yaris Cup), +3’49”4

7 Nataniel Bruun-Pablo Daniel Olmos (Ford Fiesta Rally3), +4’32”6

8 Nicolas Otto-Martina Musiari (Ford Fiesta Rally3, 1º Past Rally3), +4’59”4

9 Daniel A. Remuiñán-Alvaro Cerqueiras (Toyota GR Yaris N4), +5’19”7

10 Giovanni Fariña-Alejandro Rodríguez (Peugeot 208 Rally4), +5’43”9