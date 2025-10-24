'Checo' Pérez apuesta por Max Verstappen en el Mundial 2025

Sergio 'Checo' Pérez, subcampeón mundial de F1 en 2023 con Red Bull, pronosticó este jueves que su ex compañero Max Verstappen, ganará el Mundial 2025. El piloto mexicano, que volverá al 'gran circo' en 2026 con Cadillac, considera que el neerlandés se acabará llevando el pulso ante los McLaren de Lando Norris, actual líder del campeonato, y Lando Norris.

"Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato, sin duda es el piloto que más se lo merece", señaló 'Checo' sobre Verstappen, quien marcha en tercer lugar en el campeonato de pilotos en esta temporada, a 40 puntos de Piastri y a 26 de Norris, aún con 141 puntos en juego.

Pérez, que fue descartado por Red Bull al final del curso 2024, a pesar de tener contrato en vigor por dos años más, participó en un evento previo a la décima edición del Gran Premio de México de Fórmula 1 que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Reconoció que extrañará estar en la pista este fin de semana, pero le consuela que el próximo año volverá como uno de los pilotos de la nueva escudería Cadillac para disputar su decimoquinta temporada en la Fórmula 1.

"Va a ser una edición diferente porque no voy a correr, pero será increíble ver este décimo año fuera de la pista. Va a ser una bonita carrera, es raro estar aquí y no correr, pero lo veré desde casa. Sólo será este año, el que viene voy a estar de vuelta", recordó a sus fans.

Sergio Pérez, quien acumula 39 podios a lo largo de su carrera, se mostró entusiasmado por la que, dijo, será su última aventura en la F1, con Cadillac. "Quiero disfrutar mi regreso en esta última etapa de mi carrera, estoy muy entusiasmado; ya tenemos todo listo, incluso el color del casco que voy a utilizar; va a ser negro", comentó.

El piloto mexicano destacó el apoyo que ha tenido por parte de su nueva escudería, a diferencia de lo que vivió en sus últimos años en Red Bull con Christian Horner, ex director de equipo de esa escudería. "Siempre es bueno tener un equipo que te escucha y te valora, es lo que todo piloto desea tener. Ahora estoy metido en mucho trabajo con el simulador, vamos a tener unas pruebas en noviembre ya con mecánicos e ingenieros para el arranque en enero", explicó.

'Checo' Pérez estuvo con Red Bull entre 2021 y 2024, escudería con la que terminó en cuarto lugar en el campeonato de pilotos en su primer año, acabó tercero en 2022, fue subcampeón en 2023 y octavo el año pasado.