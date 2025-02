Carlos Sainz, instructor de lujo para la promesa de los rallies

A Carlos Sainz, de 62 años, y Gil Membrado, de 17, les une la pasión por los rallies y la velocidad. El primero se llevó una enorme decepción en enero pasado al no poder defender su título en el Rally Dakar, después de que la FIA le dejara fuera el segundo día de carrera por considerar que su coche, un Ford Raptor, no era seguro tras el vuelco que sufrió en la etapa de 48 horas, pero no ha tardado en volver a subirse a un coche de competición. Y lo ha hecho para ejercer de instructor de lujo del segundo, la joven promesa española de los rallies.

Sainz , que antes de ganar cuatro Dakar con cuatro marcas distintas, hizo historia en el Mundial de rallies y se alzó en su día con dos títulos mundiales (1990 y 1992, con Toyota), volvió a sus a sus orígenes durante una jornada de test organizada en Paracuellos por Red Bull y el equipo Past Racing de Daniel Alonso, con el que Membrado disputará este año el Campeonato de España de Rallies de Tierra y algunas pruebas también en asfalto.

Los Ford Fiesta Rally2 y Rally3 y el Ford Ranger fueron esta vez 'coches escuela' para que Sainz impartiera una clase magistral a un alumno aventajado. "Gil es la promesa más clara del automovilismo en España en el mundo de los rallies. Tiene 17 años y ya tiene un nivelazo, por eso tenía interés en subirme con él en el coche y poder ayudarle en todo lo que pueda", explicó Carlos al final de la sesión de trabajo en Madrid.

El piloto de Past Racing, que estuvo en el vivac del último Dakar, considera a Sainz “un ídolo absoluto” y por ello, aseguró que trabajar a su lado es "un sueño cumplido". Membrado no perdió ni un segundo en su aprendizaje express: "Hemos empezado por la mañana con el coche de calle y Carlos mejorándome las notas y luego hemos saltado al coche de rallies. Primero conduje yo, y me iba dando consejos para mejorar. Luego lo ha cogido él y me he quedado impresionado de cómo frena y cómo conduce. Ha sido brutal, lo tenía super por la mano, parecía como si ya lo hubiese cogido antes", apuntó.

Membrado afronta en 2025 su segunda temporada con el Fiesta Rally2 después de haber sumado ya varios podios el pasado año en la Copa de España de Rallies de Tierra y en Pozoblanco, el último rally del SuperCER.