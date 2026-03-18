Carlos Sainz abandona en su debut en Portugal

El piloto portugués Joao Ferreira, del Toyota Gazoo Racing, se impuso ante su público en la primera etapa del Rally Raid de Portugal, repartida en dos tramos especiales separados: una especial de 177 kilómetros y otra de tres con regreso a Grândola, con el español Carlos Sainz abandonando por problemas en el motor y con Daniel Sanders dominando en motos.

Ferreira registró el mejor tiempo de la jornada y paró el cronómetro en 1:33:58. El segundo puesto fue para el estadounidense Seth Quintero (Toyota), a 0:17, mientras que el tercero fue para el veterano francés Sébastien Loeb (Dacia Sanriders), a 0:28.

El catarí Nasser Al Attiyah (Dacia Sanriders), reciente ganador del Rally Dakar, terminó la etapa noveno a 3:14.

Por su parte, Sainz, que se estrenaba con su nuevo copiloto, el también español Daniel Oliveras, tuvo problemas con el motor de su Ford Raptor T1+ y no pudo terminar la etapa.

Sanders sigue al frente

En motos, el australiano Daniel Sanders, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, que ya fue el más rápido en el prólogo de tres kilómetros celebrado ayer, volvió a rodar con grandes sensaciones y se adjudicó la etapa con un tiempo final de 01:32:01.

Sanders, vigente campeón en motos del Rally-Raid de Portugal la pasada temporada y vigente campeón del Mundial, consiguió un meritorio quinto puesto en el Rally Dakar, donde sufrió una fractura de clavícula, además de una costilla rota, entre otras lesiones.

Tras ser intervenido a finales de enero, el australiano regresó al circuito de la mejor manera. El español Tosha Schareina, del Monster Energy Honda, terminó segundo a 2:10, mientras que su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren fue tercero a 2:18.

El también español Edgar Canet y el argentino Kevin Benavides, ambos del Red Bull KTM Factory Racing, quedaron octavo y séptimo respectivamente, a 8:10 y 7:06.

“La verdad es que no era el día perfecto para la elección de neumáticos que teníamos por la lluvia y los charcos, pero finalmente he encontrado un ritmo cómodo, bueno y regular hasta el final. He tenido algún problema en los cruces de ríos, en los que me ha entrado agua en la moto y se me ha parado dos veces, a la vez que me han puesto una penalización. En general, contentos con el primer día, llegaremos a España pronto y a ver si allí la elección de neumáticos juega a nuestro favor”, dijo Canet a los medios de su equipo.

Este miércoles se disputará la segunda etapa de la prueba, que saldrá desde Grândola y llegará a tierras españolas, con meta en Badajoz.