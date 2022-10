Cancelada la segunda etapa del Rally de Andalucía

La meteorología adversa ha obligado a cancelar la segunda etapa del Rally de Andalucía, cuarta y última prueba del Mundial FIA y FIM de 'Cross Country' La general provisional sigue liderada por el francés Adrian Van Beveren (Honda), en motos, y por el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), en coches

La segunda etapa del Rally Andalucía, cuarta y última prueba valedera para el Campeonato del Mundo en la modalidad de 'Cross Country' de la FIA y la FIM, fue cancelada este viernes por las adversas condiciones meteorológicas en la provincia de Málaga a la hora prevista para el desarrollo de la carrera.

La organización emitió un comunicado en el que indica que las “malas condiciones meteorológicas impiden garantizar una carrera segura” en el recorrido previsto por el valle del Guadalhorce y la comarca de Antequera, sobre 228 kilómetros cronometrados, debido a la lluvia y a la niebla. El comunicado señala que la organización “aguantó todo el tiempo” que pudo antes de cancelar la etapa, pero que finalmente tomó esa decisión.

