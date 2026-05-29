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WRC

El británico Elfyn Evans lidera la primera etapa del Rally de Japón

El español Alejandro Cachón lidera, con su Toyota GR Yaris, la segunda categoría del rally mundial, el World Rally Championship 2 (WRC2)

Evans, líder en Japón

Evans, líder en Japón / WRC

EFE

Madrid

El piloto británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) completó este viernes la primera etapa del Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de la especialidad, liderando la general al terminar el último tramo de hoy y cierra una brillante jornada para su equipo.

Con un tiempo acumulado de 1h13:07.0, Evans, que obtuvo los mejores tiempos en tres de los seis tramos, se pone en cabeza de la general seguido del sueco Oliver Solberg, 15.7 segundos por encima; y el francés Sebastian Ogier, que ganó en el 'shakedown' del jueves, en el tercer puesto (+17.1 segundos).

En los 108,54 kilómetros de circuito, el equipo Toyota destacó ocupando los cuatro primeros tiempos de la general. Fue el piloto belga de Hyundai, Thierry Neuville, el único capaz de interponerse en la hegemonía de Toyota y se colocó en el quinto puesto seguido del piloto local, el japonés Takamoto Katsuta (toyota).

Por otro lado, el español Alejandro Cachón lidera, con su Toyota GR Yaris, la segunda categoría del rally mundial, el World Rally Championship 2 (WRC2), tras su paso por Japón.

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El español, de 27 años, se ha consolidado como uno de los favoritos para ascender a la primera categoría de esta modalidad automovilística tras adelantar en la clasificación al piloto búlgaro de Lancia, Nikolái Griazin.

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