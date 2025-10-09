'Bomba' en el Mundial de rallies: El bicampeón Kalle Rovanperä se pasa a los monoplazas

El bicampeón del mundo Kalle Rovanperä abandonará el WRC al final de la presente temporada para dar el salto a monoplazas en 2026. En concreto, el piloto finlandés, de 25 años, continuará su vinculación con Toyota, pero disputando la Super Fórmula japonesa.

Hijo del también piloto mundialista Harri Rovanperä, que compitió con Peugeot en el WRC, Kalle ganó el título WRC2 en 2019 y tras fichar por Toyota en la máxima categoría hizo historia en 2022 lograr el récord de podio, ganador y campeón del mundo más joven de la todos los tiempos. Se coronó un día después de cumplir 22 años, pulverizando el anterior récord de de Colin McRae, campeón con 27 años en 1995.

Repitió título en 2023 y el pasado año anunció que disputaría un programa parcial, sin competir en totas las pruebas del calendario. Eso le permitió probarse en otras disciplinas. Participó en las series Porsche Carrera Cup Benelux e Italia, sumando tres victorias, además de otras cuatro en el WRC.

También se subió a un Fórmula 4 y un Fórmula Renault 3.5 en el Red Bull Ring, antes de probar un Red Bull de F1 de la vieja generación.

"Desde que empecé a conducir de pequeño, mi sueño era ser piloto del WRC, ganar un rally y convertirme en campeón del mundo", asegura Rovanperä, que una vez cumplido el reto, busca nuevos desafíos.

“Habiendo conseguido ya tanto en los rallies a mi edad, empecé a pensar qué otras posibilidades podría explorar. Ha sido una decisión difícil, pero me parece la correcta para perseguir mis próximos sueños y retos", dice.

"Es especial contar con el apoyo de Toyota Gazoo Racing desde el inicio de este nuevo reto y poder correr en Super Fórmula. Sé que es un salto al vacío, pero tengo muchas ganas y junto con Toyota tenemos un buen plan para prepararnos de la mejor manera posible e intentar sacar el máximo partido", asume el piloto finlandés, que aún opta a un tercer título este año en el WRC. De momento marcha tercero a 21 puntos del líder Sébastien Ogier.