Belén García: "Lo que vende es que una mujer llegue a la Fórmula 1"

La catalana Belén García es la única mujer en las Asian Le Mans Series, que este fin de semana llegan a Abu Dhabi "Una vez he probado la resistencia no quiero hacer otra cosa", asegura la de l’Ametlla del Vallés.

La catalana Belén García es la única mujer en las Asian Le Mans Series, una competición de resistencia en la que suele haber menos presencia femenina que en las fórmulas porque, en su opinión, las oportunidades que ofrece el mundo del automovilismo suelen centrarse en llevar a una mujer a la Fórmula 1.

Así lo explica García desde el desierto de los Emiratos Árabes Unidos, tras debutar el fin de semana pasado en las Asian Le Mans Series con dos octavos puestos en las 4 horas de Dubái. "Lo que vende es llevar una mujer a la Fórmula 1. Pero, poco a poco, cada una encontrará su rama", sentencia.

"Me sentí muy bien. Demostré que puedo ir fuerte y los resultados en cuanto a ritmo fueron muy buenos", relata la piloto catalana, que compitió en el equipo francés Graff Racing junto con Eric Trouillet y Sébastien Page con un prototipo LMP3.

Pero considera que las cosas todavía hubiesen podido ir mejor en el Dubái Autodrome: "La suerte no estuvo de nuestra parte. Para la primera carrera no escogimos la mejor estrategia. Y, en la segunda, estuvimos mejor pero tuvimos mala suerte con un safety car". El objetivo de Belén , que se inició en las carreras de resistencia al final del año pasado tras la suspensión de las últimas pruebas de las W Series (la catalogada como Fórmula 1 femenina), es tener un asiento fijo. Más allá del pasado fin de semana, ya demostró su potencial en noviembre cuando ganó las 4 Horas de Paul Ricard de la Ultimate Cup.

"Una vez he probado la resistencia no quiero hacer otra cosa", asegura la de l’Ametlla del Vallés. "Desde pequeña me atrajeron las carreras de resistencia. Mis padres tienen una empresa de cronometraje (Alkamel) que cronometra las 24 horas de Le Mans. Siempre he tenido este mundo muy cerca", añade. De hecho, desvela que en su habitación tenía "un póster del Audi LMP1 de Neel Jani". Precisamente, este fin de semana el piloto suizo corrió con el LMP2 en las Asian Le Mans Series.

García tendrá otra oportunidad de demostrar su potencial en el mundo de las carreras de resistencia este fin de semana, cuando las Asian Le Mans Series llegarán a Abu Dhabi. Allí se completará esta intensa y corta temporada del certamen con dos carreras más, esta vez en el Yas Marina Circuit. "En Abu Dabi será todo mejor", sentencia García. "Dubái es un circuito que hasta ahora no conocía. El tráfico era algo nuevo para mí", explica. "La gente no mira tanto las carreras de invierno como las de temporada, pero los equipos que están aquí sí. Para que te salgan cosas hay que estar en los sitios. Aquí te ven", asegura García, convencida de poder hacer un buen papel en Abu Dabi que le abra más puertas.

De hecho, algunas ya se han abierto de cara al futuro. "Hay muchas cosas sobre la mesa. Me gustaría encontrar un asiento en esta disciplina. Todavía no sé dónde. Está complicado. Por otro lado, no tenemos noticias de las W Series", informa. "Entrar en la resistencia era algo que estaba planteándome desde hace tiempo. He intentado muchas cosas en fórmulas, pero no tengo el presupuesto para correr en una disciplina así. Se necesitan muchísimos kilómetros y muchísima inversión. Yo no lo he conseguido. Así que todo lo que hiciera en fórmula era seguir sufriendo porque no podía permitirme la preparación", explica García.

En la temporada 2022, iba quinta en la general de las W Series cuando quedaron canceladas a falta de dos pruebas por disputarse a causa de problemas económicos. En 2021, García terminó el campeonato en décima posición. La última carrera que se disputó del certamen antes de suspenderse fue la del circuito callejero de Marina Bay de Singapur, en la que quedó cuarta. "Cuando volví de allí, salió una oportunidad en el mundo de la resistencia y me tiré a la piscina para completar la temporada. Y, a partir de entonces, me salieron más oportunidades que me han llevado hasta aquí", añade.

El sueño de asentarse en el mundo del automovilismo, cada vez está más cerca. Mientras tanto, compagina los pasos que va dando en este sentido con la finalización de la carrera de ingeniería telemática. Los exámenes semestrales los acabó justo antes de viajar a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero el tiempo no le da para más y ha tenido que dejar otra pasión: el salto con pértiga. En 2018, fue quinta en el campeonato de Catalunya sub20. "Aunque me duela, tuve que dejarlo. Hay días que aún me planteo volver, lo echo mucho de menos. Pero decidí priorizar las carreras", explica García. A partir de ahora se ha propuesto saltar otro tipo de listones.